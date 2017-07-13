Кехман уйдет с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет занимаемый им пост в течение 30 дней Кирилл Кухмарь / ТАСС

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет занимаемый им пост в течение 30 дней. Кто его заменит, еще неизвестно. Об этом рассказал министр культуры России Владимир Мединский.

«Обязанности директора с сентября будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев», - заявил ТАСС источник.

Мединский подтвердил уход Кехмана и сказал, что «это связано с <...> судебным делом о банкротстве». По словам министра, он обсуждал причины ухода с Кехманом. «Формально у нас решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж Министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит», - пояснил Мединский.

Министр отметил, что на пост гендиректора театра рассматриваются различные кандидатуры.

Как рассказал Мединский, за время работы Кехмана доходы театра значительно выросли - в 1,5 раза. Минкультуры ожидает, что 2017 г. с финансовой точки зрения «будет еще лучше». За время руководства Кехмана увеличилась заполняемость зала, здание театра было отремонтировано. Для ремонта привлекались внебюджетные средства, которые находил Кехман. В сентябре 2017 г. будет открыт концертный зал театра. На протяжении многих лет он не использовался.

Рассуждая о причинах ухода, Мединский заявил, что, хотя решение о банкротстве судом не вынесено, Кехман все равно решил уйти, так как банкрот не может быть распорядителем средств. «Поэтому он уйдет сейчас, сразу после отпуска, в течение месяца мы получим соответствующее заявление, если он его уже не написал», - заключил Мединский.

Кехман о своем уходе рассказал газете «Известия» в четверг, 13 июля. По его словам, исполнять обязанности руководителя учреждения будет главный режиссер театра Владимир Стародубцев. «Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона», — заявил он газете.

Накануне Кехман дал интервью «Ленте.ру». «Безусловно, как ответственный человек я к этому готовлюсь: у нас есть кандидатуры на пост гендиректора, с Минкультом их будем рассматривать. Если министр захочет, чтобы я остался в каком-то качестве, я это, конечно, сделаю. Но это будет решение ведомства и нового директора. У меня простой принцип — Бог дал, Бог взял, за все слава Богу», - ответил он на вопрос журналиста о возможном запрете занимать руководящие посты после вынесения судом решения.

Кехман был назначен гендиректором театра в марте 2015 г. До него учреждение возглавлял Борис Мездрич. В конце июня стало известно, что Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его обязанности исполняла замдиректора театра Снежана Любарь. 7 июля пресс-служба театра сообщила, что декретный отпуск Кехмана завершился и он вышел на работу.

Долги Кехмана перед кредиторами - около 9 млрд руб. Как пишет ТАСС, среди кредиторов Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд руб.), Райффайзенбанк (420,1 млн руб.), Промсвязьбанк (1,7 млрд руб.), «Юникредит банк» (434,3 млн руб.), ООО «Аквамарин» (1,4 млрд руб.) и ООО «Пулковская торговая компания» (904 млн руб.).