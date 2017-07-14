Выставка Сергея Катрана открыта в режимном учреждении с научным прошлым

Сергей Катран научил свои произведения хранить молчание, но всегда быть готовыми к решительной обороне Алексей Мокроусов / для Ведомостей

Московский художник Сергей Катран известен любовью к технике, его работы полны сложных, с точки зрения обывателя, конструкций, потрескивающих, тихо завывающих или исходящих клубами дыма. В их основе чаще всего лежат простейшие законы физики, освоенные прилежным учеником средней школы, но на то оно и искусство, чтобы рождать таинственное из сочетания обыденного и поэтического.

Выставка Катрана «Запретное место» открыта в московской галерее «Электрозавод». Вопреки названию, она расположена на старой территории НИИДАРа на Преображенской площади, попасть сюда не так просто, надо заказать пропуск, а потом искать себя у охраны по списку какого-то ИП. В советские времена Институт дальней радиоэлектроники работал на оборонку, потому в названии выставки присутствует слово «запретное». Сама выставка может показаться набором технических трюков – бассейн с черной водой, где булькают три поплавка, упавшие на пол железные дуги, трубы со стенками из гофрированной резины, присоединенные к ним те же дуги, мечущие время от времени в бочки небольшие, но яркие молнии...

Медные наконечники у громоотводов художник сделал уникальными, в целом же кажется, будто перед нами такой же аполитичный проект, как недавняя выставка Катрана в Венеции, прошедшая в дни открытия биеннале. Но, как выясняется, бочки наполнены историей и политикой. Форма молниеприемников связана со словами, актуальными в современном лексиконе, – Ленин, Сталин, Хрущев, Путин, Россия, Украина, СССР, Крым. «Слова я записал на диктофон, эквалайзер показал после этого, какие должны быть наконечники», – объясняет автор. Завтра набор актуальных слов поменяется, но сегодня он таков.

На белых стенах галереи висят бутончики из металлической пыли, с другой стороны стены их поддерживают невидимые глазу магниты – дань невидимой большей части страны деятельности предприятий советского оборонного комплекса. Принцип невидимости повторен и в бассейне. Окружившая его на вернисаже публика терялась в догадках: кто дергает поплавки, Офелия, зубастое существо по образцу пираньи или золотая рыбка? Разгадке, видимо, посвятят и финисаж, напряжение скрытых вопросов к этому времени не исчезнет? Разве что придется починить высоковольтные генераторы импульсов – на открытии они перегорели всюду, кроме трубы «СССР».

До 21 июля