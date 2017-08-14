В фильме «Охранник» герой Антонио Бандераса не дает бандитам захватить торговый центр

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Ни в одном фильме, даже в «Отчаянном», Антонио Бандерас еще столько не стрелял Nu Boyana Film Studios

Эль Мариачи сильно постарел, отрастил бороду, где-то потерял гитару и шарм, который сводил с ума девушек, но он еще может стрелять – строго говоря, это единственное, чем ему осталось хвастаться. И он по-прежнему не может предъявить справку от психиатра о душевной уравновешенности.

Антонио Бандерас все реже снимается в хороших или хотя бы заметных фильмах: из последних легче всего вспомнить «Кожу, в которой я живу» Альмодовара – но она вышла шесть лет назад. Ах да, еще приходят на ум «Неудержимые-3», где он с нехорошей легкостью вписался в команду сбитых летчиков, бывших кинозвезд. Только что собирался сыграть Джанни Версаче в фильме «Версаче», но фильм отменился, потому что американцы параллельно запустили более обещающий проект об убийстве дизайнера, – ну и что, с легкостью переключился на роль Ферруччо Ламборгини в фильме «Ламборгини» (до биографии производителя автомобилей американцы еще не дотянулись). Как-то все это не впечатляет; в последние годы главные поводы говорить о Бандерасе – развод с Мелани Гриффит и презентации туалетной воды, замаскированные под персональные фотовыставки.