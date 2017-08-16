В прокате США лидирует картина «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Кукла на 35 миллионов Warner Bros. Ent.

Фильм о страшной кукле, через которую в наш мир проникает демон, заработал за уикенд $35 млн. И это приличный результат, особенно с учетом того, что бюджет картины составил всего $15 млн. Однако в цикле хорроров, основанных на воспоминаниях известных в США демонологов супругов Уоррен, это пока что наименее успешный фильм: «Заклятие», в котором на экране впервые мелькнула кукла, в первый уикенд собрало $41,9 млн, «Заклятие-2» – $40,4 млн, а первое «Проклятие Аннабель» – $37,1 млн.

Остальным фильмам, вышедшим в конце недели, повезло меньше – вообще, лето не радует продюсеров и прокатчиков: общие сборы на 12% меньше, чем за лето 2016 г. Мультфильм «Реальная белка – 2» собрал $8,9 млн – это худший в истории дебют фильма, вышедшего более чем на 4000 экранов. Драма «Стеклянный замок» с участием Наоми Уоттс, Вуди Харрельсона и недавней оскаровской лауреатки Бри Ларсон не собрала и $5 млн.

Окончательно грохнулась, похоже, «Темная башня» по Стивену Кингу – за 10 дней проката у нее всего $34,3 млн. И только у «Дюнкерка» Кристофера Нолана все хорошо: в США сборы перевалили за $150 млн, а в мире составили уже $363,6 млн. Причем фильм еще не вышел в Китае и Японии, где любители военных драм, скорее всего, помогут округлить цифру до полумиллиарда.

По материалам boxofficemojo.com