Античность и общепит сошлись в Инсбруке на фестивале старинной музыки

Четыреста пятьдесят лет со дня рождения первопроходца оперы Клаудио Монтеверди все отмечают по-своему Rupert Larl / Innsbrucker Festwochen

Четыреста пятьдесят лет со дня рождения первопроходца оперы Клаудио Монтеверди все отмечают по-своему. В Зальцбурге тремя его сохранившимися операми продирижировал в полуконцертном исполнении Джон Элиот Гардинер, на фестивале старинной музыки в Инсбруке «Возвращение Улисса на родину» поставили как спектакль.

Впервые «Улисса» в оперном театре Тироля играли 24 года назад, тогда за дирижерским пультом стоял руководитель фестиваля Рене Якобс, а за клавесином – Алессандро де Марки. Сегодня де Марки сам руководит фестивалем, он и дирижировал ансамблем Academia Montis Regalis. Поскольку полноценной партитуры «Улисса» не сохранилось, а из 12 известных версий либретто ни одна полностью не совпадает с дошедшей музыкой, де Марки сделал новую версию с новой оркестровкой, звучащей порой вполне джазово, и вставными номерами вроде мадригала Lamento della Ninfa («Жалоба нимфы»).

Режиссер Уле Андерс Тандберг (два года назад он с успехом поставил в Берлине «Леди Макбет Мценского уезда») перенес действие в район Осло под названием Грёнланн, «Зеленая земля», – пишется как Гренландия. В кафе накрыт длинный свадебный стол, за ним Пенелопа (английская меццо-сопрано Кристина Райс), три жениха и гости, позади – сцена. Там появляются Минерва (Анн-Бет Сульванг) и другие боги с красными, а не голубыми крыльями за спиной, как обычно бывает у ангелов.

Спектакль строится как «театр в театре», норвежский художник Эрлен Биркенланд («Улисс» – копродукция с Норвежским театром оперы и балета, в программке много норвежцев) часто использует видео – верный ход для гомеровской истории, интерпретированной вроде бы иронически-бытово, а на самом деле развивающейся в атмосфере мистики, где воля человека важна, но ограничена волей свыше. Античный пафос не исключает иронии, хороши танцы трех женихов в образе трехногих матросов, что, впрочем, не спасает их от кровавого финала – Улисс справедлив, но жесток (хорватский тенор Крезимир Шпицер уже 140 раз выступал в этой партии по всему свету, от Нью-Йорка до Бордо).

На фестивале пройдет еще две оперные премьеры, а завершится он конкурсом молодых певцов им. Антонио Чести. Председатель жюри – Михаил Фихтенгольц, музыкальный критик из Москвы, работающий сейчас в Карлсруэ, в будущем году он возглавит оперную труппу театра в Цюрихе.

Инсбрук до 27 августа