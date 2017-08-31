Михаил Макеев заново рассказал биографию Николая Некрасова

Обложка книги Михаила Макеева «Николай Некрасов» Молодая гвардия

Выход новой биографии Николая Некрасова, написанной филологом Михаилом Макеевым, – событие историческое. Когда речь идет о классике такой степени изученности, как Некрасов, кажется, можно говорить только об «исправленных» и «дополненных» деталях его жизнеописания. Понятно, казалось бы, и то, в каком направлении должны двигаться эти уточнения. С одной стороны, необходимо разгрузить историю Некрасова от тяжести коммунистических идеологем, которые до сих пор прочно вмонтированы в его школьную подачу, с другой – не уйти в разговор о форме его поэзии. Однако все эти ожидания рушатся.

Перед нами не поправки и уточнения, перед нами совершенно заново рассказанный путь поэта. С твердой уверенностью, какой исследователя могут одарить только глубокие знания, Макеев рушит один биографический миф о поэте за другим. Отец Некрасова Алексей Сергеевич был деспот, картежник и развратник? Но об этом нет никаких свидетельств, кроме поздних некрасовских реконструкций; напротив, поступки говорили о его любви к семье; связи его с крепостными женщинами были известны, но появились они лишь после смерти жены. Мать Елена Андреевна была добрым ангелом? Возможно, но мы знаем об этом только из стихотворений Некрасова, который, кстати, не приехал на ее похороны. Юноша Некрасов обманул отца и не стал поступать в Дворянский полк, потому что мечтал об университете? Однако в год, когда он приехал в Петербург, в Дворянский полк не было набора, и не исключено, что его попытка поступить в университет была вынужденной. Некрасовский журнал «Современник» был коммерчески успешным предприятием? Ничего подобного, журнал был убыточным, и удерживаться на плаву ему, похоже, помогали карточные выигрыши редактора. В основе этой биографии – факт, документ. От его имени и говорит с читателями Михаил Макеев. Когда факты не известны, лакуны никогда не затягиваются домыслами.

Из этого следует еще одно свойство этого предельно честного жизнеописания – его безоценочность. Поступки действующих лиц не подвергаются ни этической, ни исторической оценке. Излагается лишь цепь событий, цитируются мемуары и письма. О наскучившей Авдотье Панаевой, например, Некрасов напишет Боткину: «раз погасшая сигара – не вкусна», о девушке, с которой был мимолетный роман, – что авось удастся «развязаться деньгами». Отношение Некрасова к женщинам вряд ли понравится феминисткам. Но что думает об этом автор биографии, мы не узнаем. Как и об отстранении Белинского от прибыли за «Современник», сочинении «муравьевской» оды, очередном компромиссе. В отказе от проповеди и идейных акцентов это тоже очень современная книга.

Портрет Некрасова дан в интерьере – и это еще одно достоинство биографии, которая может служить и отличным справочником, позволяющим яснее понять литературные нравы эпохи и выяснить разные занятные мелочи. Например, как обновленный «Современник» рекламировал себя, каков гонорар был у дебютантов, какими путями редактор пытался обеспечить верность Толстого, Гончарова и Тургенева журналу. Разумеется, рассказ о жизни Некрасова сочетается с анализом его сочинений – демократичным по отношению к читателю, дружелюбным – к их автору, делая очевидным: книги такого высокого качества пишутся не только обширным знанием, но и большой любовью к своему герою и созданиям его лиры.

Михаил Макеев. Николай Некрасов. М.: Молодая гвардия, 2017 (серия «ЖЗЛ»)