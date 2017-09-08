Ярмарка Cosmoscow демонстрирует живучесть нашего арт-рынка

На этой ярмарке мало скучного, но зато много яркого Евгений Разумный / Ведомости

Cosmoscow – предприятие коммерческое, светское и культурное. Как и каждая солидная международная ярмарка хоть современного, хоть антикварного искусства. Здесь, конечно, продают и покупают, но в основном это место встреч галеристов, коллекционеров, музейных людей. Конечно, ярмарка интересна и для сторонней публики, она отвечает на любые вопросы: какое искусство модно, сколько стоит, почему так дорого и почему это искусство. Ну а публика прогрессивная обязательно упрекнет ярмарочное искусство в арьергардности и продажности.

Cosmoscow в этом году проводится в пятый раз и держит хороший уровень при, прямо скажем, плохом состоянии рынка. Ярмарка проходит в Гостином дворе, она относительно невелика – 54 галереи, в основном московские, хотя есть петербургские и несколько европейских. Галерея Art Select из Бахрейна показывает вполне буржуазную декоративную живопись пожилой Балькес Фахро за понятные деньги (от $2360 до $11 800). А рядом Anna Nova Gallery выставляет яркие, принципиально инфантильные картины Ростана Тавасиева за 15 000 евро. Завидного качества небольшую фотокартину «Королева» популярной аргентинки Ромины Рессиа бельгийская Samuel Maenhoudt Gallery вежливо оценила в рублях – 440 000. Современный отпечаток с негатива классика советской фотографии стоит в Галерее братьев Люмьер от 50 000 руб. Глиняные рельефы Александра Бродского, можно считать живого классика, в VP Studio оценены в 12 000 евро, а тонкая графика его сына, Александра Бродского-младшего, – в 40 000 руб.

На этот раз на выставке нет зарубежных звезд, призванных повысить ценовую планку, поэтому галерист Владимир Овчаренко предполагает, что самая дорогая работа на стенде аукциона Vladey – ранняя картина Олега Целкова «Унитаз и агавы»: 250 000 евро. Недавний большой и душераздирающий портрет бомжихи всегда дорого ценимого гиперреалиста Семена Файбисовича – 70 000 евро.

Помочь Третьяковке В день открытия ярмарки при участии Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow в дар Третьяковской галерее переданы три работы российского художника Андрея Кузькина в целях содействия развитию современного искусства в России и пополнения музейной коллекции Третьяковской галереи.

Не всякая ярмарка так же зрелищна, как выставка, но на нынешней Cosmoscow как раз есть на что интересно смотреть. Традиционно безукоризненно, умно и красиво выступила «XL галерея» с иронично-меланхоличными скульптурами Александра Повзнера и новыми картинами еще одного классика отечественного искусства – Виктора Пивоварова. Из молодых, но уже вполне о себе заявивших надо отметить тонкого питерского живописца Леонида Цхэ (NameGallery) и московского граффитиста-леттриста Кирилла Кто, пишущего свои философические речевки не только на стенах. При этом на ярмарке нет (ну, может быть, за парой исключений) вещей, от которых хочется отвернуться или совсем слабых, зато есть дерзкие, как двухметровая полированная стальная неваляшка основавшего свою галерею Григория Орехова, явно вдохновленного всемирным успехом американского мастера гигантских стальных игрушек Джефа Кунса.

По окончании ярмарки, как правило, объявляют о совершившихся там сделках, и, хотя ни один галерист не скажет, что у него ничего не купили, все же понятно, что количество сделок только формальный показатель успеха. Любовь Шакс, директор московской «Розы Азора», говорит, что приняла участие в ярмарке, несмотря на то что оплатить участие ей было нелегко и большой выгоды она не ждет. Но она считает деятельность Маргариты Пушкиной, основателя и директора ярмарки, подвижнической, потому что она не просто выделяет места для стендов, а создает атмосферу, благоприятную для общения художников, представляющих их галерей, заядлых и начинающих коллекционеров. Больше таких мест в городе нет.

Кажется, что российский рынок современного искусства погиб, так и не развившись. Ни экономическая, ни политическая ситуация в стране ему не благоприятствует. Лишних денег у среднего класса нет, богатые коллекционеры предпочитают покупать работы западных художников с устоявшимися репутацией и ценой, ведающие культурной политикой почитают искусство почвенное и патриотическое. Но в наших широтах часто выживают дела обреченные и что-то всегда, как и арт-рынок, развивается вопреки обстоятельствам.

До 10 сентября