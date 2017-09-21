В краю бывших лагерей показали актуальные театральные спектакли

Художник Василий Шухаев попал на Колыму не по своей воле, но сейчас его вклад в искусство Магадана почтили персональной выставкой Глеб Кузнецов / Территория

Новость, что фестиваль – школа современного искусства «Территория» собирается в Магадан, в театральных кругах сначала обсуждали исключительно как шутку. Шутку обыграли – хэштег #едувмагадан в соцсетях «Территории» появился примерно в тот момент, когда эксперты отсматривали заявки участников конкурса «Полюс. Золотой сезон». Его победители получали возможность стать частью фестивальной программы, а отмеченные жюри – поучаствовать в образовательной программе. В итоге из двух десятков театров Иркутской области, Красноярского края, Магаданской области и Якутии (регионов присутствия золотодобывающей компании «Полюс», инициатора «Территории Магадан») в фестивале поучаствовали восемь театров.

В афишу попали спектакль «Малые деньги» из лесосибирского театра «Поиск» (его показывали в программе «Маска плюс» этого года) и «Как Зоя гусей кормила» Театра им. В. П. Гуркина из Черемхова.

Основная программа «Территории Магадан» – баланс между «зрительскими» спектаклями и желанием все-таки показать актуальное искусство. Открыть фестиваль постановкой – лауреатом «Золотой маски» этого года в номинации «Спектакль малой формы» – «Магадан/Кабаре» Юрия Погребничко в театре «ОКОЛО дома Станиславского» – решение очевидное и рискованное одновременно. Во-первых, в зал Магаданского театра оперы и драмы запросто влезет четыре московских «ОКОЛО», во-вторых, для артистов «ОКОЛО», ни разу не бывавших в Магадане, город был скорее точкой на карте и историко-культурным мифом. Сначала сдержанный магаданский зал растаял к середине спектакля и стал подпевать приме «ОКОЛО» Наталье Рожковой. А в финале и вовсе устроил стоячую овацию. Тепло принимали и «Практику» с опять-таки камерными «Бабушками» Светланы Земляковой, когда-то прошедшими проверку большим залом «Политеатра». Более сдержанной была реакция на «Мирлифлор» костромской компании «Диалог данс», куда большую благодарность зала вызвало обсуждение спектакля. Вообще, готовность к диалогу и желание разобраться в увиденном оказалась главной чертой магаданских зрителей.

Завершал фестиваль концерт молодых солистов Большого театра, собранный из оперных хитов, но на бис зал попросил академическую версию «Катюши» Блантера от Юлии Мазуровой и Русланы Коваль.

Главная же удача «Территории Магадан» – совместная выставка Московского музея современного искусства и Магаданского краеведческого музея «Василий Шухаев: театр – территория свободы» – продолжает свою работу до 13 ноября. Центральная часть экспозиции – случайно найденные в театре эскизы Василия Шухаева, никогда ранее они не выставлялись. Уже поэтому сложно переоценить важность выставки художника, репрессированного и в прямом смысле слова спасшегося искусством: Шухаев провел 10 лет на Колыме, продолжил работу в театре и после освобождения, по сути, явился одним из основателей Магаданского театра.