Сергей Кузнецов выпустил новый роман «Учитель Дымов»

Обложка книги Сергея Кузнецова «Учитель Дымов» АСТ

После окончания Второй мировой войны на московской кухне рядом со станцией «Спортивная» осиротевшая Женя знакомится со своей новой семьей – тетей Машей и Олей, сестрой и подругой. Через несколько лет на этой кухне возникнет молодой химик Владимир Дымов, рожденный в революционный 1917 год (а умерший, как и Советский Союз, – в 1991-м). Владимир женится на Ольге, но остается платонической любовью Жени до конца ее дней. Она поедет за семейной парой в провинциальный город, там Дымов откажется от науки в пользу преподавания – это будет первое ускользание от власти в семействе Дымовых. Женя вырастит и воспитает его сына Валеру, который идеологически пойдет по стопам отца: в 1970-е, работая учителем физкультуры, не согласится с партийной администрацией своей школы, уйдет, но не станет диссидентом: «Для меня, – отвечает Валера, – это прежде всего внутренняя борьба. Я пару раз читал «Хронику текущих событий», и вот вся эта война с советской властью... нет, это не для меня. Много чести этой власти, чтобы я с ней воевал. Я предпочитаю ее не замечать».

Традицию аполитичности продолжит и его сын Андрей, который в 2000-х бросит журналистику ради преподавания литературы: бабушка Женя все детство читала ему русскую классику и теперь он сам начинает транслировать Чехова и Толстого детям. От участия в событиях на Болотной площади Дымов-младший устраняется и уходит в провинциальную школу.

Кажется, главная цель Кузнецова – рассказать историю советской семьи не прерываясь, осмотреть путь трех поколений глазами постсоветского человека не проживая, а вспоминая события, которые для автора все же остались в прошлом. История человека даже в самом бытовом ее изводе занимает у Кузнецова всегда больше места, чем политические события: лагерный воздух появляется в доме Дымовых лишь с приездом репрессированного родственника. Разгром советской генетики или борьба с космополитизмом – всё это отступает в тень более насущных вопросов: отмены карточек или празднования 800-летия Москвы. Самым важным событием до конца книги остаются человеческие отношения: рождение и воспитание детей, забота о родственниках. Женя до самой старости опекает детей и внуков сестры, а на пороге собственной смерти сидит с умирающими и незнакомыми ей людьми, так противясь одиночеству или завершая свою «миссию ангела-хранителя».

«Учитель Дымов» формально построен как семейная сага, напоминающая «Лестницу Якова» Людмилы Улицкой, но задачи у этого романа иные. Во-первых, Кузнецов с помощью «постсоветского взгляда» показывает бытовую, частную историю Советского Союза, жизнь тех, кто отделил свою семью от политики. Во-вторых, никакой оценки жизни советской семьи автор не дает, предпочитая факты мнениям, а критике – память. Но главная задача Кузнецова – показать право человека на выбор, меняющий его локальную историю при любом режиме: за три поколения в лоне вполне обычной советской семьи не взросли революционные идеи. Они всегда были рядом, но повседневная жизнь оказалась сильнее и ближе.

Сергей Кузнецов. Учитель Дымов. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017