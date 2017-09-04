«Она развалилась» – книга частных историй о России времен перестройки

Обложка книги «Она развалилась» Русский фонд содействия образованию и науке

Три журналиста – Евгений Бузев, Станислав Кувалдин и Дмитрий Окрест – превратили материалы из популярного сетевого паблика «Она развалилась» в захватывающую экскурсию по частной памяти об истории России с 1985 по 1999 г. Во вступительной статье Олег Кашин повторяет один из ключевых посылов современной общественной мысли – необходимость освободить восприятие истории от монополии государства. В качестве антимонопольной прививки читателю предлагают посмотреть на перестройку, крах СССР, путч и 90-е глазами очевидцев – первых предпринимателей, депутатов, альпинистов.

Под одной обложкой встречаются истории канадского профессора, изучавшего рабочее движение в СССР и постсоветской России, и рассказ диссидента Вячеслава Игрунова, в 1990-е – депутата от фракции «Яблоко». Он отправил 15 000 писем, которые позволили многим беженцам из союзных республик устроить детей в сад и получить первую помощь.

«Она развалилась» претендует и на роль справочника по малоизвестным войнам – гражданской в Таджикистане, унесшей 600 000 человек, или «рельсовой», когда шахтеры на несколько дней отрезали Сибирь от центра России.

Некоторые материалы книги посвящены зарождению репрессивных механизмов в современной России. В 1988 г. в союзных республиках формируются первые отряды ОМОНа. Его история связана с ростом гражданских волнений. Более гуманным вариантом воздействия на общество в 1990-х стала предвыборная агитация. Миллионные тиражи газеты «Не дай Бог», заполнившей почтовые ящики избирателей, сыграли важную роль в победе Ельцина над Зюгановым на выборах 1996 г.

Вклад в мемориальную культуру вносят и материалы, посвященные сообществам экологов, толкиенистов, последователей святого Муна или уфологов. Именно среди популяризаторов паранормальных явлений оказались работники РЕН ТВ, в будущем создатели экспортного канала Russia Today.

Читая рассказ нарколога Юрия Вагина о том, что состав воздуха перемен часто включал и пары клея «Момент», замечаешь главную задачу этих частных историй – поставить в один ряд политические, культурные и социальные события, показать равную значимость памяти о шприцах в почтовых ящиках и дефолте, рэкете и неопределенности законодательной системы. Последний материал книги – важнейшее интервью с бывшим руководителем государственной архивной службы Рудольфом Пихоей, который вынес важные документы из Белого дома после путча, а по указу Бориса Ельцина доставил президенту Польши сведения о тех, кто несет ответственность за расстрел поляков в Катыни. На примере борьбы за сохранение архива и временного открытия архивов КГБ в 1990-х можно убедиться в силе памяти – оружия, которым обладает каждый человек.

Она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985–1999 гг. / сост. Е. Ю. Бузев. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017