«Гараж» показывает глазастые цветочки Такаси Мураками

Такаси Мураками любит, когда цветов много ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / Ведомости

Такаси Мураками – супер-звезда не только японской, но и мировой арт-сцены. Его феерическая выставка в «Гараже» ставит в тупик только зрителя, незнакомого с мангой, аниме и нынешней всемирно отзывчивой ми-ми-ми культурой. Но таких не много, образы глазастых цветочков, зубастых зайчиков, симпатичных маленьких черепов и смешных свирепых злодеев окружают нас не только в магазинах игрушек (кстати, в экспозиции есть и две горы настоящих игрушек).

Еще и сумочки Мураками никогда не строил из себя бескорыстного служителя высокого искусства, доходность его объектов и мультипликации для него очень важна. Также он охотно сотрудничает с индустрией моды, больше 10 лет делал для Louis Vuitton дизайн серии сумок в своем фирменном стиле.

Мураками работает не для детей, вслед за другими самыми богатыми и знаменитыми художниками нашего времени – Дэмиеном Херстом и Джефом Кунсом – он бесконечно продолжает детство взрослых, делая стальные скульптуры и многодельные объекты в виде игрушек, потакая всеобщему инфантилизму и паническому стремлению к безмятежности, вечному позитиву. В иронии, правда, он англичанина и американца, пожалуй, превосходит, его мультяшные герои пострашнее будут, есть в них нездоровая странность. Хотя что для нас ирония – для японца не известно что. Мураками очевидно перенял приемы американского и европейского поп-арта, давно работающего с образами рекламы и комиксов, но делает он это исключительно на родной, японской, почве. Смело и раскованно, чтобы не сказать нагло, не боится множить свои образы, устраивая из улыбчивых цветочков прямо-таки ковровую бомбардировку.

Выставка «Будет ласковый дождь» достаточно большая и разнообразная. По ней можно создать представление о творчестве Мураками, понять истоки его художественного мышления и методы работы. Увидеть объекты, скульптуру, живопись, графику, анимацию его студии и фильм «Глаза медузы». Выставка состоит из пяти глав, в пояснениях к которым рассказано, что такое субкультура отаку, связанная с осмыслением японцами ядерной катастрофы, вытеснением апокалиптических ожиданий и уходом в иллюзорный мир, а также об эстетике кавайи, захватившей, оказывается, всю японскую массовую культуру. Для подчеркивания традиционных истоков суперсовременного искусства Мураками из Пушкинского музея привезли шелковые свитки Cёэнсая Ёвы, натуралистично изобразившего в позапрошлом веке множество бабочек. Но их, конечно, куда меньше, чем мириады цветочков Мураками.

Название выставке дала первая строка стихотворения Сары Тисдэйл о дожде, после которого выжила природа, но не люди. Оно стало популярным после того, как так же назвал свой антиутопический рассказ фантаст Рэй Брэдбери. Но и без толкований, получения новых знаний и понимания японских понятий «Будет ласковый дождь» воспринимается легко и заставляет вздрагивать от неожиданности.

Искусство Мураками эффектно, многодельно, беззастенчиво и пышно. Недаром его персональная выставка прошла семь лет назад в Версале, дворец – символ барочной роскоши – принял навороченные грибочки, хихикающие цветочки и золотых истуканчиков как родных. И конечно, понятно, почему искусство Такаси Мураками относят к психоделическому поп-арту, хотя сам художник – образец трезвости, трудолюбия и прагматизма.

До 4 февраля