Андрей Бильжо нарисовал «Комариный мир»

Андрей Бильжо. Комариный мир

Пик популярности карикатуриста Андрея Бильжо, будем честны, пройден. Многие годы автор незабвенного рисованного Петровича и телекомментатор-мозговед веселил публику в газете «Коммерсантъ» и на телевидении. Причем так едко, что сейчас и представить себе невозможно. Публичный юмор у нас теперь добрый и незатейливый, всем понятный и никому не обидный. Медийная потребность в политическом острословии и едких диагнозах душевным недомоганиям общества сейчас сошла на нет, и Бильжо стал писать книги, рисовать к ним картинки и делать выставки. А он, между прочим, не только член российского Союза художников, но и академик Академии графического дизайна и почетный член Российской академии художеств.

Сейчас в галерее «Роза Азора» показывают его серию рисунков «Комариный мир», возникшую как продолжение сборника коротких рассказов «Комариный бог». Рисунки Бильжо опять карикатуры, полные не только тонкого, но и вполне беззастенчивого юмора. Часть из них представляют диалоги мелких кровососов. Они сдают кровь на наркотики, жалуются на перепой, борются за свое кровное дело и устраивают демонстрации. То есть живут вполне понятной человеку жизнью.

Другая часть серии, не столь легкая по рисунку, воспроизводит известные картины, но с комарами. Вокруг героини «Любительницы абсента» Пабло Пикассо вьются зеленые комарики, в цвет напитка в ее рюмке. Иван Грозный убивает не сына своего Ивана, как на полотне Ильи Репина, а только комара, севшего на голову несчастного. А два месье в костюмах из «Завтрака на траве» Эдуарда Мане спрашивают у своей голой соседки, не мешают ли ей комары.

Все картинки «Комариного мира» забавны и безобидны, ну, может быть, за исключением трех-четырех. Но и в них автор никого, даже комара, не обидел. Что, в общем, не весело. Хочется чего-то посерьезнее, ведь кровопийц покрупнее комаров, настоящих вурдалаков, вокруг нас, ох, много. Так что Бильжо справедливо упрекнуть в мелкотемье. Оправдывает его лишь тот факт, что художник борется с аллергией на комариные укусы и надеется, что книга и выставка кому-то тоже помогут.

До 8 октября