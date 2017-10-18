Выставка «Александр Яковлев. Черный рейд» представляет путевой дневник художника

Маски украшают выставку Александра Яковлева Максим Стулов / Ведомости

Живопись и графика Александра Яковлева, русского художника, эмигранта первой волны, не единственное, ради чего стоит смотреть выставку «Черный рейд» в галерее «Наши художники». Рядом показаны удивительные, не агрессивные, а загадочные и симпатичные африканские маски из одной частной коллекции. Подобные экспонаты не датируют и в больших музеях, просто приблизительно определяют век, когда мастера вырезали и раскрашивали эти ритуальные предметы.

Маски на выставке старые, и, возможно, подобные им демонстрировались в Париже в 1926 г. на выставке, посвященной трансафриканской экспедиции, устроенной Андре Ситроеном для демонстрации новых возможностей автомобиля, выпущенного его компанией. Все, что выставил Яковлев, – рисунки и картины о путешествии – было успешно продано, и так дорого – хватило на покупку квартиры. С тех пор за ним закрепилась слава художника-путешественника, мастера экзотических сюжетов.

Африканское путешествие Citroen было рекламным предприятием, но в нем участвовали кинооператор, фотограф и уже известный в богемном Париже Александр Яковлев. Ему был предоставлен один из восьми автомобилей экспедиции, заполненный всем необходимым для художнической работы.

В Африке Яковлев не только рисовал, но и вел подробнейшие записи о путешествии. Описывал природу, погоду, вид селений, внешность, быт и нравы местных жителей. Эти записи долгое время хранились в Российском государственном архиве литературы и искусства, были расшифрованы и теперь впервые опубликованы в красиво изданной книге «Александр Яковлев. Черный рейд. Путевой дневник путешествия по Африке в экспедиции автомобильного общества «Ситроен». В ней есть не только работы художника, но и прекрасные фотографии (к сожалению, не сказано, из какого именно собрания).

На выставке же показано несколько работ художника из различных частных собраний. На них видна его фирменная манера, немного салонная, очень декоративная, эффектная. Как и впоследствии в азиатском цикле, он вписывал экзотические сюжеты в традиционные академические композиции. В его сангине «Девушка со страусом» обнаженная героиня стоит в обнимку с длинношеей птицей, как Леда с лебедем на полотнах старых мастеров. Пити и Нарангхе, дочери вождя Эки Бондо, похожи на таитянок Гогена. Суровая Ауа, женщина племени банда, изображена в полупрофиль, как богатый европеец на парадном портрете. Что же касается имен, то тут художник был точен и помнил, что он еще и этнограф.

До 22 декабря