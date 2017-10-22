«Гендель» Ларисы Кириллиной – информативная и увлекательно написанная биография великого композитора

Обложка книги «Гендель» Ларисы Кириллиной Молодая гвардия

О классической музыке написано не так много книг, которые с равным интересом могли бы читать профессиональные музыканты и люди, музыке не учившиеся. «Гендель» Ларисы Кириллиной – один из таких редких случаев. Автор книги – высокообразованный музыковед, знающий толк в архивной работе, и одновременно прекрасный рассказчик, обладающий легким пером и обаятельной интонацией.

Кириллина любит своего героя и умеет передать это чувство читателю. Ведущий оперный композитор первой половины XVIII в. предстает на страницах биографии весьма многосторонним человеком. Он создатель гениальных опер и ораторий, среди которых, например, «Юлий Цезарь» и «Мессия», блестящий органист и клавесинист. Вместе с тем он человек деловой хватки, успешный коммерсант, властно руководивший театрами, знавший провалы, но сколотивший немалый капитал. Он истинный саксонец, трудолюбивый и прямолинейный. Но он же гордость Британии, где ему при жизни поставили памятник, и творец написанных для Лондона итальянских опер, стало быть – лучший пример художественного космополитизма. Что не менее важно – он благочестивый человек большого сердца, жертвовавший приличные суммы в пользу сиротского приюта.

В книге Кириллиной, выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей», нет и не может быть нотных примеров, но музыка звучит со страниц. Легко и понятно, как бы походя, автор объясняет, как устроен оперный театр барокко, как складывается оперная форма, как играют на органе, чем отличаются друг от друга музыкальные традиции, как сочинялись партитуры и комплектовался оркестр. А кроме того – как строились отношения композитора с властями, конкурентами, заказчиками и публикой.

Книга Кириллиной организована так ясно, что сама напоминает оперу, в которой речитативы и арии чередуются друг с другом. Такие арии возникают по ходу книги – автор словно останавливает рассказ и сводит сюжетные ходы в обобщения. Они могут быть посвящены музыкальному быту Гамбурга, где однажды молодой Гендель подрался на шпагах с другом-музыкантом после того, как сам же не захотел уступить ему место за клавесином, или красотам Рима, который дерзкий саксонец смог завоевать одним лишь мирным искусством. Другие обобщения могут касаться и запретных тем: так, Кириллина добродушно опровергает гипотезу о гомосексуализме Генделя, поскольку в ее пользу не существует ровно никаких доказательств.

Ассоциация музыкальных критиков, вручающая ежегодный приз, сочла выход книги Кириллиной главным событием музыкального сезона 2016/17 г., богатого на премьеры и другие громкие проекты.

Лариса Кириллина. Гендель. М.: Молодая гвардия, 2017. 479 с., илл. («Жизнь замечательных людей»)