В книге «Революция от первого лица» исследуются дневники эпохи раннего сталинизма

Элемент обложки книги «Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи» Новое литературное обозрение

Известный американский историк Йохен Хелльбек – специалист по истории СССР. Ему принадлежит большой труд о Сталинградской битве, несколько лет назад переведенный на русский язык. Хелльбек относится к направлению исследователей, которое стремится покончить с восприятием Советского Союза как пресловутой «империи зла», а его граждан – как тупиковой ветви исторического развития.

На страницах книги «Революция от первого лица» частные лица – о которых мы узнаем через дневники, дотошно и проницательно анализируемые Хелльбеком, – присягают историческому событию, Октябрьской революции, стремясь найти себя в водовороте времени и быть полезными обществу в период другой революции, индустриальной. Рассматриваемые Хелльбеком дневники написаны людьми 1920-х и 1930-х гг. во время больших строек, репрессий и, как показывает исследователь, формирования «советского человека», уже становящегося бюрократическим термином, но еще не ставшего лагерной пылью. Это формирование происходило с искренним стремлением стать частью нового, прогрессивного общества, но и в паническом страхе быть раскрытым, оказаться врагом, вредителем, кем-то «не тем», прежде всего для самого себя. В своих дневниках герои Хелльбека предаются болезненной самокритике, практически непонятной сегодня, ведь дневник советские граждане заводили не столько для описания своего индивидуального опыта, но для изучения того, что в этом опыте было общего, коллективного. «В этот период барачной жизни и коллективизации ей не приходило в голову отстаивать независимость своей личности, защищать свое хрупкое тело или отдавать предпочтение одной точке зрения», – пишет Хелльбек об одной из главных героинь книги, биологе Зинаиде Денисьевской.

В каждом из четырех дневников, подробно рассмотренных Хелльбеком, находятся фрагменты, которые кажутся надуманными, курьезными, жестокими, обескураживающими. Например, стремление той же Денисьевской оправдать многочисленные репрессии в институте, где она работает. Или метания между преданностью Сталину, растерянностью от жестоких партийных чисток, страхом за собственную безопасность и стремлением героически погибнуть у драматурга Александра Афиногенова, чьи пьесы сегодня забыты, а дневник впечатляет. Но Хелльбек не торопится с моральными суждениями по поводу жизни своих героев, понимая, в какой уязвимой позиции перед нами находятся те, для кого путь из тьмы к свету оказался дорогой в обратном направлении. Возникающая на страницах дневников реальность рубежа 1920-х – 1930-х гг. оказывается во сто крат страшней и противоречивей любых мифологических представлений о сталинизме.

Йохен Хелльбек. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2017