Как Германия финансировала октябрьский переворот 1917-го, покажет сериал «Демон революции»

Владимир Ильич услышал зов времени Пресс-служба ВГТРК

То, что смотреть будет интересно, становится ясно уже с первых кадров, когда тучный человек, взбегая вверх по лестнице, орет: «Gestorben! Gestorben! Сдох!» Это Александр Парвус. В его руках немецкая газета с сообщением о смерти Ленина. Парвус, выдавленный бывшими соратниками из России и томящийся без привычной для него кипучей деятельности, умрет в декабре того же года, но сериал Владимира Хотиненко о другом периоде – о тех годах, когда траектории жизни Ленина и Парвуса сблизились максимально.

Кто такой Об Александре Парвусе доподлинно известно не так уж много. Что родился он в малообеспеченной еврейской семье (настоящая фамилия – Гельфанд), сумел получить отличное образование, был тесно связан с социал-демократическим движением в России и Германии, мечтал разбогатеть и разбогател. В 1915 г. направил германскому правительству документ, известный как «Меморандум д-ра Гельфанда», где подробно излагался план революции в России. Первоначально сериал Хотиненко назывался «Меморандум Парвуса».

Долгие годы Парвуса в нашей истории как бы не было, как «не было» и немецких денег, влитых в октябрьский переворот. И даже когда история про германское финансирование ВОСР потихоньку внедрилась в сознание, фигура Парвуса оставалась в тени. Зато сейчас он появится на экране сразу в двух вариантах. В сериале «Троцкий», который вскоре будет показан на «Первом», Парвус в исполнении Михаила Пореченкова начинает раскручивать Троцкого, полагая, что среди ниспровергателей режима эта фигура самая перспективная. В «Демоне революции» действие начинается в январе 1915-го, когда Троцкий уже разошелся со своим бывшим «импресарио», обозвав его в одной из статей «политическим Фальстафом». Между тем Парвусу удается убедить руководство Германии выделить деньги на русскую революцию: поражение в мировой войне обойдется кайзеру гораздо дороже. И теперь он ищет, на кого поставить: кто сможет, воспользовавшись инвестицией, довести дело до победного конца. Выбор пал на Ленина: тот слишком умен и хитер, чтобы позволить принципам и патриотической риторике погубить дело.

По словам одного из продюсеров «Демона революции», Антона Златопольского, работа над этим проектом началась в 2004 г., когда на «России» был показан документальный фильм Елены Чавчавадзе «Кто заплатил Ленину». Сценарий игровой картины на ту же тему написал Эдуард Володарский. В последние годы к работе подключились продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, а также сценарист и режиссер Владимир Хотиненко. Они сделали увлекательный триллер, где наверняка есть фактологические допущения, но логика характеров и логика истории выдержана безупречно. Евгений Миронов говорит, что согласился играть Ленина, поскольку это предреволюционный период, когда Ульянов был чистым теоретиком – человеком идеи. Актер (наконец-то у кинозрителей появилась возможность вспомнить, что Миронов действительно грандиозный актер!) удивительно точен в передаче образа этого «человека идеи», погруженного в бытовые подробности. Мытье посуды на дежурстве в дешевой столовке в Берне, безденежье, оторванность от страны и раздраженность по этому поводу, две женщины, одной из которых нравится, когда он носит шапку с подвернутыми ушками, другой – с опущенными (Инесса Арманд – Виктория Исакова, Надежда Крупская – замечательная роль Дарьи Екамасовой). Миронов играет Ленина с его узнаваемой мимикой, пластикой, интонацией и в то же время Ленина, которого мы еще не видели. Революционера, может и хотевшего руководствоваться этикой, но понимающего, насколько безнадежен этот путь для политика, человека, чей мозг работает наподобие вычислительной машины, способной переиграть любого, кроме своего заклятого соратника Парвуса.

По словам Федора Бондарчука, Парвус – первый российский политтехнолог, и, работая над ролью, он пересмотрел много хроники с Борисом Березовским. Глядя на его игру, даже не задаешься вопросом, почему этот персонаж взял псевдоним Парвус (parvus по латыни – мелкий, незначительный). «Вертлявый, глупый хлопотун! Тебя я спутал с кем-то поважнее», – говорит Гамлет о Полонии, а здесь все с точностью до наоборот: очень опасный человек хочет казаться суетливым, хлопотливым, безобидным – король-узурпатор, прикинувшийся мелким царедворцем. Наблюдать дуэль Бондарчука – Парвуса с Мироновым – Ульяновым, эту борьбу ума, прозорливости, хитрости, беспринципности при искренней вере в идеалы революции – абсолютное удовольствие.

«Демон революции» – редкий отечественный сериал, в центре которого политическая интрига и характеры людей, эту интригу плетущих. Грустящие о том, что у нас никогда не снимут «Карточный домик», могут хотя бы отчасти утешиться: «Демон революции» явно смотрит в ту же сторону, что и история про Фрэнка Андервуда, с поправкой на то, что это федеральный, общедоступный канал и события вековой давности. Но назвать их не актуальными или слишком известными язык не повернется.

С 5 ноября на телеканале «Россия»