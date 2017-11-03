Объявлены номинанты национальной театральной премии «Золотая маска»

Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Афиша не без героя

В конкурс попали два спектакля Кирилла Серебренникова, который ныне находится под домашним арестом, один из них – «Ахматова. Поэма без героя» Гоголь-центр

Сезон 2016/17 г. выдался урожайным и в драматическом, и в музыкальном театре. Экспертам-отборщикам пришлось нелегко: им надо было выбирать лучшее из лучшего. В результате конкурсная афиша получилась наполненной и представительной – и все равно в нее не вошли многие спектакли, которые театральный мир счел событиями сезона. Что можно утверждать точно – в фестивальной программе нет никакого балласта. Можно смело идти на любой спектакль – хотя, конечно, безусловного удовольствия никто никому не гарантирует.

Экспертный совет под председательством Наталии Каминской, ответственный за драматический конкурс, побил рекорд предыдущего, номинировав 29 спектаклей из 13 городов России – на одну постановку больше, чем в прошлом году.

За драматическую «Маску» сражаются едва ли не все заметные герои отечественной режиссуры: Константин Богомолов («Дракон», МХТ им. Чехова), Дмитрий Волкострелов («Розенкранц и Гильденстерн», ТЮЗ им. Брянцева), Лев Додин («Страх Любовь Отчаяние», Малый драматический театр), Михаил Угаров («Человек из Подольска», Театр.doc) и многие другие.

Впервые с 1999 г. на премию выдвинут создатель театра «Школа драматического искусства» Анатолий Васильев: спродюсированный Чеховским фестивалем «Старик и море» с Аллой Демидовой в единственной роли – первая работа режиссера в России после 11-летней паузы.

Сливки сезона Последние три года «Золотая маска» не только объявляет номинантов, но и публикует на сайте лонг-лист – спектакли, которые обсуждались экспертами, но недобрали голосов. Это тоже вполне достойный список, которым может руководствоваться театрал.

Находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников в дополнение к музыкальной номинации (за оперу «Чаадский») получил половину драматической – за спектакль «Ахматова. Поэма без героя», поставленный худруком «Гоголь-центра» на пару с актрисой Аллой Демидовой. Руководители других столичных площадок – Алексей Бородин (РАМТ), Римас Туминас (Театр имени Вахтангова) и Миндаугас Карбаускис (Театр имени Маяковского) – тоже участвуют в конкурсе со спектаклями «Демократия», «Царь Эдип» и «Изгнание» соответственно. В списке не хватает Бориса Юхананова с его мегаломанским проектом «Золотой осел» – безусловно, одним из главных событий сезона.

Эксперты, работавшие в области музыкального театра под началом музыковеда Марины Гайкович, отобрали в конкурс девять опер, по семь работ в жанрах балета и современного танца, а также пять мюзиклов.

Отборщики приятно удивили театральный народ, поместив поисковую работу композитора Алексея Сюмака Cantos, созданную им вместе с режиссером Семеном Александровским и художником Ксенией Перетрухиной на стыке жанров, в основной оперный конкурс. Именно этот спектакль, в котором Теодор Курентзис занят как актер, представляет Пермский театр оперы и балета. Другие оперные лидеры тоже в конкурсе – Большой («Билли Бадд» и «Манон Леско», где занята Анна Нетребко), Мариинский («Саломея»), «Новая опера» («Фауст»), «Геликон-опера» («Турандот» и современная опера «Чаадский»), Екатеринбургский театр («Пассажирка»). В этом году компанию лидеров пополнил Воронеж, где Михаил Бычков поставил советскую оперу «Родина электричества».

В балете поощрены обращения к прошлому русского императорского балета (сюита из «Наяды и рыбака» Мариуса Петипа – Александра Ширяева в версии Юрия Бурлака в Екатеринбурге) и западной классике ХХ в. (тоже одноактные «Клетка» Джерома Роббинса в Большом, первая постановка балета Сержа Лифаря – «Сюита в белом» в «Станиславском» и его же «Вторая деталь» Уильяма Форсайта). Сюжетный балет большой формы представлен пермской «Золушкой» Алексея Мирошниченко, а в Екатеринбурге найден полнометражный современный спектакль для детей и родителей, созданный специально по заказу театра, – «Снежная королева» Вячеслава Самодурова. В сбалансированной афише не нашлось места лишь главному событию российского балетного сезона – вечеру балетов Стравинского, выпущенному силами ведущих отечественных хореографов Самодурова, Мирошниченко и Владимира Варнавы. Что выглядит вызывающе рядом с присутствием инфантильных «Времен года» Мариинского театра в постановке Ильи Живого.

Зато в современном танце очевидна смена поколений: в афише только один ветеран – Татьяна Баганова и ее «Провинциальные танцы» (Екатеринбург) – и сразу шесть спектаклей молодых хореографов, многие из которых выступят на «Маске» впервые.

Новый игрок в номинации «Оперетта-мюзикл» – Театр на Таганке, где Алексей Франдетти поставил спектакль-бродилку «Суини Тодд». «Принцесса цирка» московского Театра мюзикла предстанет пред жюри уже не в темных Филях, а на Пушкинской площади.

Потенциальные фавориты конкурса «Эксперимент» – интерактивный спектакль немецко-швейцарской группы Rimini Protokoll «В гостях. Европа» (фестиваль «Территория»), который представлял собой, по сути, настольную игру, псевдодокументальный «Музей инопланетного вторжения», созданный художниками Ксенией Перетрухиной, Шифрой Каждан и Лешей Лобановым, и «Вернувшиеся», иммерсивное шоу в постановке американских режиссеров Виктора Карины и Мии Занетти. Но и в этой номинации есть серьезный пробел – явно не хватает перформанс-прогулки «Неявные воздействия» и ее автора Всеволода Лисовского, перевернувшего устоявшиеся представления публики о Театре.doc.

Помимо конкурсной программы на фестивале есть еще полдюжины внеконкурсных. Фестиваль пройдет в феврале – марте – апреле 2018 г., а афишу объявят в конце декабря.