Почему нужно побывать в новом музее Gucci во Флоренции
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Креативный директор Gucci Алессандро Микеле и арт-критик Мария Луиза Фриза (куратор курса по дизайну моды и медиаискусству в Университете Iuav в Венеции) превратили один из старейших дворцов Флоренции, Палаццо делла Мерканца, в Gucci Garden – пространство, объединяющее музей марки, бутик и ресторан, созданный в соавторстве с Массимо Боттурой – самым знаменитым итальянским шеф-поваром в мире.
Музей Gucci был открыт в Палаццо делла Мерканца в 2011 г. по инициативе тогдашнего арт-директора марки Фриды Джаннини. Это была хронологическая и довольно откровенная история марки (отметившей в тот год 90-летний юбилей). О том, как носильщик Гуччио Гуччи вернулся после Первой мировой из Лондона (где работал в лучших отелях и носил самые дорогие чемоданы) во Флоренцию с намерением выпускать лучшие чемоданы в мире. И о том, что знаменитый дизайн Diamante и бамбуковые ручки у сумок Gucci возникли от бедности: в 1930-е гг. фашистская Италия жила в условиях экономической блокады, в страну не поставлялись определенные типы кожи и фурнитуры. Поэтому Гуччи придумал использовать для сумок вместо кожи прочную ткань, которую он украсил рисунком Diamante. А для ручек взял бамбук, который закупался у союзника Италии – Японии: бамбук разогревался на открытом огне, что придавало ему гибкость, после чего обжигался.
В новой концепции музей Gucci – это по-прежнему витрина. В Gucci Garden можно увидеть прошлое и настоящее марки, ее главные достижения и ценности. Но сместились фокус внимания и способ подачи. Прежняя экспозиция выстраивалась хронологически, сейчас же современные предметы Gucci разместили рядом с историческими образцами. От лаконичного оформления прежнего музея тоже ушли: часть стен декорировали знаменитыми цветочными принтами Gucci, часть предложили оформить современным художникам, например «друзьям марки» Джейде Фиш и Тревору Эндрю, а кинозал, где планируют показывать «экспериментальное кино», задрапировали красным бархатом. В выставочных залах много мультимедиа – экранов, видеоинсталляций, проекций, световых эффектов.
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