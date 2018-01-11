Стиль жизни
Платный
Анна Шилова
Люкс
Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Gucci возделает свой сад

Почему нужно побывать в новом музее Gucci во Флоренции

В отреставрированном дворце XIV века можно купить уникальные вещи марки и поужинать в ресторане Массимо Боттуры

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле и арт-критик Мария Луиза Фриза (куратор курса по дизайну моды и медиаискусству в Университете Iuav в Венеции) превратили один из старейших дворцов Флоренции, Палаццо делла Мерканца, в Gucci Garden – пространство, объединяющее музей марки, бутик и ресторан, созданный в соавторстве с Массимо Боттурой – самым знаменитым итальянским шеф-поваром в мире.

Музей Gucci был открыт в Палаццо делла Мерканца в 2011 г. по инициативе тогдашнего арт-директора марки Фриды Джаннини. Это была хронологическая и довольно откровенная история марки (отметившей в тот год 90-летний юбилей). О том, как носильщик Гуччио Гуччи вернулся после Первой мировой из Лондона (где работал в лучших отелях и носил самые дорогие чемоданы) во Флоренцию с намерением выпускать лучшие чемоданы в мире. И о том, что знаменитый дизайн Diamante и бамбуковые ручки у сумок Gucci возникли от бедности: в 1930-е гг. фашистская Италия жила в условиях экономической блокады, в страну не поставлялись определенные типы кожи и фурнитуры. Поэтому Гуччи придумал использовать для сумок вместо кожи прочную ткань, которую он украсил рисунком Diamante. А для ручек взял бамбук, который закупался у союзника Италии – Японии: бамбук разогревался на открытом огне, что придавало ему гибкость, после чего обжигался.

В новой концепции музей Gucci – это по-прежнему витрина. В Gucci Garden можно увидеть прошлое и настоящее марки, ее главные достижения и ценности. Но сместились фокус внимания и способ подачи. Прежняя экспозиция выстраивалась хронологически, сейчас же современные предметы Gucci разместили рядом с историческими образцами. От лаконичного оформления прежнего музея тоже ушли: часть стен декорировали знаменитыми цветочными принтами Gucci, часть предложили оформить современным художникам, например «друзьям марки» Джейде Фиш и Тревору Эндрю, а кинозал, где планируют показывать «экспериментальное кино», задрапировали красным бархатом. В выставочных залах много мультимедиа – экранов, видеоинсталляций, проекций, световых эффектов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете