Фестиваль «Возвращение» воспел музыкальных приспособленцев

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Суровые революционные песни и сегодня звучат к месту, если их написал Дмитрий Шостакович Евгений Разумный / Ведомости

В Рахманиновском зале Консерватории, как всегда, яблоку негде упасть – не только в рядах, но и за сценой: участников фестиваля несколько десятков, и среди них по-прежнему есть те, кто 20 лет назад, успев поучиться в Европе, вернулся (отсюда взялось название фестиваля), чтобы вместе с однокашниками по Гнесинке-десятилетке поиграть камерную музыку в родных местах.

Чего не отнимешь у «Возвращения» – это характера. Фестиваль из года в год проводится по незыблемому канону, состоящему из двух правил: ни одно сочинение не может быть исполнено за историю фестиваля во второй раз, а каждый концерт должен иметь объявленную литературную тему. То и другое побуждает к активному изучению истории музыки и поиску незаигранных партитур.

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