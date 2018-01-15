Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Прекрасные приспособленцы
Фестиваль «Возвращение» воспел музыкальных приспособленцев
На 21-м году жизни собрание концертов камерной музыки держит градус интеллектуальности и не стесняется художественной пестроты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Суровые революционные песни и сегодня звучат к месту, если их написал Дмитрий Шостакович
Евгений Разумный / Ведомости
В Рахманиновском зале Консерватории, как всегда, яблоку негде упасть – не только в рядах, но и за сценой: участников фестиваля несколько десятков, и среди них по-прежнему есть те, кто 20 лет назад, успев поучиться в Европе, вернулся (отсюда взялось название фестиваля), чтобы вместе с однокашниками по Гнесинке-десятилетке поиграть камерную музыку в родных местах.
Чего не отнимешь у «Возвращения» – это характера. Фестиваль из года в год проводится по незыблемому канону, состоящему из двух правил: ни одно сочинение не может быть исполнено за историю фестиваля во второй раз, а каждый концерт должен иметь объявленную литературную тему. То и другое побуждает к активному изучению истории музыки и поиску незаигранных партитур.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}