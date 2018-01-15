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Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Прекрасные приспособленцы

Фестиваль «Возвращение» воспел музыкальных приспособленцев

На 21-м году жизни собрание концертов камерной музыки держит градус интеллектуальности и не стесняется художественной пестроты

В Рахманиновском зале Консерватории, как всегда, яблоку негде упасть – не только в рядах, но и за сценой: участников фестиваля несколько десятков, и среди них по-прежнему есть те, кто 20 лет назад, успев поучиться в Европе, вернулся (отсюда взялось название фестиваля), чтобы вместе с однокашниками по Гнесинке-десятилетке поиграть камерную музыку в родных местах.

Чего не отнимешь у «Возвращения» – это характера. Фестиваль из года в год проводится по незыблемому канону, состоящему из двух правил: ни одно сочинение не может быть исполнено за историю фестиваля во второй раз, а каждый концерт должен иметь объявленную литературную тему. То и другое побуждает к активному изучению истории музыки и поиску незаигранных партитур.

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