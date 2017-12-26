Роман Минц: мне по душе краудфандинг

Музыкант Роман Минц Денис Гришкин / Ведомости

Московский музыкальный год по традиции откроется фестивалем камерной музыки «Возвращение», концерты пройдут в Рахманиновском зале консерватории 9, 11 и 13 января 2018 г., а завершающий фестиваль Концерт по заявкам состоится в Малом зале консерватории 15 января. «Возвращение» пройдет уже в 21-й раз, за все это время он не изменил принципам, которые придумали к началу самого первого фестиваля его основатели скрипач Роман Минц и гобоист Дмитрий Булгаков: ни одно сочинение не играется по второму разу, пусть даже впервые оно было сыграно двадцать лет назад – таким образом участники активизируют поиск редкой или новой музыки. Кроме того, каждая программа составляется в соответствии с литературно заявленной темой. Фестиваль независимый, в последние годы он проводится на народные средства, деньги на его проведение успешно собираются через систему краудфандинга – и это оставляет музыкантам, выступающим без гонораров, полную свободу действий. На вопросы «Ведомостей» ответил Роман Минц.

– Постоянство или развитие?

– Думаю, что те правила игры, которые мы себе выработали в течение этих лет, обеспечивают развитие. Постоянный поиск новых тем и не игранной нами музыки не дает стоять на месте. Мне кажется, программа этого года говорит сама за себя.

– Каковы темы концертов этого года?

– 9 января – Opportunism (именно по-английски, потому что значение этого слова в английском языке ближе к нашей идее). В этом концерте, если говорить обобщенно, мы исследуем взаимоотношения артистов с властью. Все исполняемые сочинения были использованы авторами для снискания симпатий власть имущих. 11 января - «Несвобода» - произведения, либо созданные в заключении, либо посвященные теме лишения свободы. 13 января – «Mort» - музыка о смерти.

– Стоит ждать, как всегда, веселых концертов на невеселые темы?

– Честно говоря, то веселье, о котором вы говорите, было для меня неожиданностью. Я это так не рассматривал. И сейчас не рассматриваю. Поэтому... ожидать стоит.

– Мировой репертуар неистощим? Или дно уже показалось?

– Да какое дно, если мы, например, до сих пор не играли струнных квартетов (за редчайшим исключением). Просто в нашем случае сложность состоит не только в том, что это должна быть камерная музыка, но и в том, что она должна подходить к заданной теме. Это и держит нас в тонусе.

– Есть ли в этом году новые участники?

– Конечно. Это виолончелисты Клаудио Бохоркес и Александр Неустроев, трубач Леонид Гурьев, меццо-сопрано Светлана Злобина, альтист Александр Митинский, валторнист Арсений Самсонов, Российский квартет саксофонистов, ансамбль Labyrinthus, только ударников новых пять человек под руководством нашего постоянного участника Дмитрия Власика.

– Что поменяло внедрение краудфандинга? На составе аудитории оно сказалось?

– Безусловно, на составе аудитории это никак не сказалось, просто эта аудитория стала еще более причастна к тому, что происходит. Для нас же изменения принципиальные - при покупке любой акции краудфандинга заранее четко оговорено, кто, кому и что должен. И если человек решил помочь, он сразу выбирает, что он может за это получить (например, ничего, если хочет помочь бескорыстно). Это очень прозрачно и демократично. Взаимоотношения со спонсорами вне краудфандинга зачастую иные – и лично мне краудфандинг как-то больше по душе.