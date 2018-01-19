Стиль жизни
Платный
Олег Зинцов
Досуг
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Любовное растворение

На что похожа «Форма воды»

Фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля вышел в российский прокат

Сюжет у «Формы воды» (The Shape of Water) совсем простенький, в одно предложение. Немая уборщица из секретной военной лаборатории влюбляется в пойманное для опытов чудовище и спасает его из плена.

Действие разворачивается в Америке начала 1960-х, и все здесь игрушечное, сказочно-понарошечное – улицы, дома, автобусы, злодеи.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике