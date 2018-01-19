Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Любовное растворение
На что похожа «Форма воды»
Фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля вышел в российский прокат
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Героиня Салли Хокинс влюбляется в человека-амфибию практически с первого взгляда
20th Century Fox Film
Сюжет у «Формы воды» (The Shape of Water) совсем простенький, в одно предложение. Немая уборщица из секретной военной лаборатории влюбляется в пойманное для опытов чудовище и спасает его из плена.
Действие разворачивается в Америке начала 1960-х, и все здесь игрушечное, сказочно-понарошечное – улицы, дома, автобусы, злодеи.
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