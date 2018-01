Кто получит «Оскара»

Сэм Рокуэлл наверняка получит «Оскара», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – тоже

После прошлогоднего конфуза, когда на церемонии перепутали конверты и назвали лучшим фильмом сначала бойкий «Ла-ла ленд», а потом тишайший «Лунный свет», можно было решить, что на «Оскаре» появилась непредсказуемость. Действительно, в победу «Ла-ла ленда» верили многие, ведь он выиграл больше всего «Золотых глобусов» и вообще всем нравится. И только люди, из года в год следящие за тем, как голосуют академики, указывали на то, что у «Ла-ла ленда» нет номинации за лучший сценарий, а без нее давать фильму главного «Оскара» не принято. И не дали.

Гадания на «Оскаров» в значительной мере базируются на наградах профильных американских гильдий – продюсерской, режиссерской, сценарной, актерской. Весомей всех, разумеется, первая: продюсеры в Голливуде – главные, именно они, а не режиссеры получают «Оскара» в номинации Best Picture of the Year. И чаще всего главный «Оскар» совпадает с выбором продюсерской гильдии. Хотя два последних года не совпадал, так что это тоже лишь один из ориентиров, важный, но не абсолютный. В этом году свой выбор успели сделать две гильдии – продюсеров и актеров. Режиссеры объявят лучшего 3 февраля, сценаристы – 10 февраля. К оскаровской церемонии 4 марта интриги практически не останется. Да и сейчас она довольно условна. Попробуем дать прогноз в основных номинациях.

Номинанты: «Дюнкерк» (Dunkirk), «Леди Бёрд» (Lady Bird), «Прочь» (Get Out), «Темные времена» (Darkest Hour), «Форма воды» (The Shape of Water), «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name), «Призрачная нить» (Phantom Thread), «Секретное досье» (The Post), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучший фильм

Если смотреть на общее число номинаций, то фаворит – «Форма воды» Гильермо дель Торо. Картина претендует на 13 статуэток, включая награды за лучший фильм, режиссуру и – сюрприз! – оригинальный сценарий (на наш взгляд, рахитичный). Кроме того, у дель Торо есть «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус» за режиссуру, а 20 января Гильдия продюсеров назвала лучшим фильмом года именно «Форму воды».

Тем не менее главного «Оскара» получит, скорее всего, не она. А «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, хотя у него даже нет номинации за лучшую режиссерскую работу. Так бывает – в 2013 г. лучшим фильмом академики признали «Операцию «Арго», несмотря на то что режиссер Бен Аффлек номинирован не был. Козыри «Трех билбордов» – актерские работы. Гильдия киноактеров США отметила «лучший ансамбль» (это аналог «лучшего фильма»), назвала Фрэнсис Макдорманд лучшей актрисой в главной роли, а Сэма Рокуэлла – лучшим актером в роли второго плана. А кого больше всего среди шести с лишним тысяч членов Американской киноакадемии? Угу. Но дело не только в численном перевесе. «Три билборда» попали в контекст главной голливудской темы года – борьбы за права женщин и против насилия: героиня Макдорманд пытается добиться справедливости в расследовании убийства дочери, и этот сюжет для академиков, конечно, куда весомее любовной истории немой уборщицы и человека-амфибии из «Формы воды».

Лучшая режиссерская работа

Номинанты: Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Гильермо дель Торо («Форма воды»), Грета Гервиг («Леди Бёрд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Джордан Пил («Прочь»)

Тут нет не только Мартина Макдонаха, но и Стивена Спилберга (The Post). А особенно обидно за визионера Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049»). Зато есть прекрасная дебютантка Грета Гервиг – пятая женщина за всю историю «Оскара», которая номинируется на режиссерский приз. И ах как красиво было бы отдать статуэтку ей – за легкую руку, нежность и сарказм. Но так, конечно, не случится. Победит, вероятно, дель Торо.

Лучший актер в главной роли

Номинанты: Дэниел Дей-Льюис («Призрачная нить»), Гэри Олдмен («Темные времена»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниел Калуя («Прочь)

К гадалке не ходи: Гэри Олдмен. У него и «Золотой глобус», и приз актерской гильдии. Ну и кто же не помнит, как академики любят актерский героизм в виде грубых физических трансформаций: а поджарый Олдмен настолько не похож на тучного Уинстона Черчилля, что у любого отвиснет челюсть.

Лучшая актриса в главной роли

Номинанты: Мерил Стрип («Секретное досье»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Сирша Ронан («Леди Бёрд), Марго Робби («Тоня против всех»), Салли Хокинс («Форма воды)

Тоже практически без вариантов: Фрэнсис Макдорманд. Правда, у нее уже есть «Оскар» за похожую роль в «Фарго», ну так больше 20 лет прошло.

Лучший актер в роли второго плана

Номинанты: Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Уиллем Дефо («Проект «Флорида»)

Сэм Рокуэлл: сильная роль, награда актерской гильдии и «Золотой глобус». Так что тут тоже вряд будут неожиданности.

Лучшая актриса в роли второго плана

Номинанты: Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Мэри Джей Блайдж («Ферма Мадбаунд»), Лори Меткаф («Леди Бёрд»), Октавия Спенсер («Форма воды»)

Все указывает на Эллисон Дженни из спортивной драмы «Тоня против всех». Резоны те же, что у Рокуэлла: приз актерской гильдии и «Золотой глобус».

Лучшая работа оператора

Номинанты: Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»), Хойте ван Хойтема («Дюнкерк»), Дан Лаустсен («Форма воды»), Брюно Дельбоннель («Темные времена»), Рэйчел Моррисон «Ферма Мадбаунд»).

Хойте ван Хойтема. То, что он вытворяет с камерой в «Дюнкерке», хочется описывать в хореографических терминах. У Роджера Дикинса в «Бегущем по лезвию 2049» тоже невероятная красота, но академики предпочтут «Дюнкерк».

Лучший оригинальный сценарий

Номинанты: Грета Гервиг («Леди Бёрд»), Джордан Пил («Прочь»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Эмили В. Гордон, Кумэйл Нанджиани («Любовь – болезнь»), Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор («Форма воды»)

Мартин Макдонах, но есть шанс и у Джордана Пила с антирасистским хоррором «Прочь».

Лучший адаптированный сценарий

Номинанты: Аарон Соркин («Большая игра»), Джеймс Айвори («Зови меня своим именем»), Вирджил Уильямс, Ди Риис («Ферма Мадбаунд»), Скотт Нойстедтер, Майкл Х. Уэбер («Горе-творец»), Джеймс Мэнголд, Скотт Фрэнк, Майкл Грин («Логан»)

Хочется верить, что хотя бы тут возможны варианты, потому что награждать Соркина слишком скучно. Приятно и неожиданно увидеть в этой номинации кровавый комикс «Логан».

Лучший фильм на иностранном языке

Номинанты: «Нелюбовь» (Россия), «О теле и душе» (Teströl és lélekröl, Венгрия), «Оскорбление» (L’insulte, Ливан), «Квадрат» (The Square, Швеция), «Фантастическая женщина» (Una Mujer Fantástica, Чили)

На самом деле три из пяти картин – совместная продукция нескольких стран. У «Нелюбви» Андрея Звягинцева сильные конкуренты, но вряд ли американские академики выберут победивший в Каннах саркастически-рефлексивный «Квадрат» или лауреата Берлинале «О теле и душе» – это все-таки тонкости. Обычно выбор в этой категории довольно конъюнктурный, так что победит, скорее всего, «Оскорбление» – драма, сталкивающая в суде ливанского христианина и палестинского беженца, чтобы показать социальные проблемы Ливана.

Лучший анимационный фильм

Номинанты: «Добытчица» (The Breadwinner), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent), «Фердинанд» (Ferdinand), «Тайна Коко» (Coco), «Босс-молокосос» (The Boss Baby)

«Тайна Коко», потому что продукция Pixar до сих пор всем нравится.

90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии пройдет 4 марта

