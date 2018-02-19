CAS подтвердил открытие дела в отношении российского керлингиста

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте Валерий Шарифулин/ТАСС

Антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило открытие дела в отношении российского керлингиста и бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого. Об этом говорится в сообщении CAS.

Дело открыто по запросу Международного олимпийского комитета (МОК). Дата слушания пока не назначена, CAS не может предоставить более подробной информации по этому вопросу.

В воскресенье МОК уведомил штаб российской делегации на Олимпийских играх о возможном нарушении антидопинговых правил одним из россиян, имя спортсмена, а также вид спорта официально не назвали. В Олимпийском комитете России также отказались назвать имя спортсмена, которого МОК заподозрил в нарушении антидопинговых правил, однако газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что речь может идти о керлингисте Александре Крушельницком. По данным издания, в его пробе обнаружены следы мельдония.

Тренер керлингиста Дмитрий Мельников сообщал, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа, а сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе.

В понедельник утром директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс сообщил, что Международный олимпийский комитет не будет принимать скоропалительных решений о судьбе российских спортсменов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил одним россиянином. Он уточнял, что этот случай связан только с одним спортсменом, и призвал «не распространять это на всех российских спортсменов». Также Адамс отметил, что если проба «Б» россиянина будет отрицательной, то не исключено, что при проверке «или еще где-то» могла быть допущена ошибка.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

Российские спортсмены выступают на Играх в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, так как МОК в декабре прошлого года дисквалифицировал российскую сборную за нарушение антидопинговых правил. Пока остается открытым вопрос о том, пройдут ли олимпийские атлеты из России на церемонии закрытия Игр под национальным флагом и в национальной форме.

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