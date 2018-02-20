В Большом театре Чайковского наказали «строгой условностью»
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В последнее время мы жалуемся на чрезмерно активную оперную режиссуру, часто идущую вразрез с намерениями безответных композиторов. «Пиковая дама» в постановке Римаса Туминаса – пример ровно противоположный: следов присутствия режиссера в спектакле почти не заметно. Это могло бы стать плюсом, если бы сцена полнилась проявлениями жизни – тогда умение режиссера скрыть свое присутствие оказалось бы выражением высочайшего мастерства. Но в новой «Пиковой даме» Большого театра жизни нет: вдоль и поперек ходят тени, лишенные чувств; похоже, единственное, что сделал с артистами уважаемый мэтр драматического театра, – это запретил им обнаруживать эмоции.
В мизансценах, шаблоннее которых придумать невозможно, иногда выходят хор и миманс – лишенная индивидуальностей масса только и может, что синхронно повернуться, а хореографа Анжелику Холину стоило бы наградить премией за самое скучное решение интермедии «Искренность пастушки».
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