Оперные хиты «Золотой маски»
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Конкурсная программа фестиваля стартовала и набирает скорость. Лауреатов назовут 15 апреля. В номинации «Опера» ими могут стать спектакли – события сезона 2016/17.
«Билли Бадд»
В опере Бенджамина Бриттена нет ни одной женской роли. Сцена рисует замкнутый мужской мир военного корабля, раздираемый страстями, а музыка увеличивает его до размеров Вселенной. Это копродукция с Английской национальной оперой, спектакль поставил Дэвид Олден, дирижирует Уильям Лейси, ведущие роли поют британские певцы, а главного героя – белорус Юрий Самойлов.
Большой театр, Новая сцена
27 февраля
«Пассажирка»
Опера Мечислава Вайнберга – история польки, выжившей в немецком концлагере. Спектакль, поставленный американским режиссером Тадеушем Штрасбергером, наделен экспрессией и дотошностью деталей.
Екатеринбургский театр оперы и балета. На Новой сцене Большого театра, 18 марта
«Фауст»
Знаменитую оперу Шарля Гуно очень любил Михаил Булгаков. В изобретательном спектакле режиссера Екатерины Одеговой и сценографа Этель Иошпы много образов из «Мастера и Маргариты».
Новая опера, 12 апреля
«Чаадский»
Опера современного композитора Александра Маноцкова совмещает текст комедии Грибоедова «Горе от ума» и высказывания пессимиста Петра Чаадаева. Музыка тонко оркестрована, а спектакль остроумно придуман Кириллом Серебренниковым – всю дорогу поющих героев носят на руках крепкие такелажники.
Геликон-опера, 14 апреля