Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Оперные хиты «Золотой маски»

В опере «Билли Бадд» нет ни одной женской роли Дамир Юсупов / Большой театр

Конкурсная программа фестиваля стартовала и набирает скорость. Лауреатов назовут 15 апреля. В номинации «Опера» ими могут стать спектакли – события сезона 2016/17.

«Билли Бадд»

В опере Бенджамина Бриттена нет ни одной женской роли. Сцена рисует замкнутый мужской мир военного корабля, раздираемый страстями, а музыка увеличивает его до размеров Вселенной. Это копродукция с Английской национальной оперой, спектакль поставил Дэвид Олден, дирижирует Уильям Лейси, ведущие роли поют британские певцы, а главного героя – белорус Юрий Самойлов.

Большой театр, Новая сцена

27 февраля

«Пассажирка»

Опера Мечислава Вайнберга – история польки, выжившей в немецком концлагере. Спектакль, поставленный американским режиссером Тадеушем Штрасбергером, наделен экспрессией и дотошностью деталей.

Екатеринбургский театр оперы и балета. На Новой сцене Большого театра, 18 марта

«Фауст»

Знаменитую оперу Шарля Гуно очень любил Михаил Булгаков. В изобретательном спектакле режиссера Екатерины Одеговой и сценографа Этель Иошпы много образов из «Мастера и Маргариты».

Новая опера, 12 апреля

«Чаадский»

Опера современного композитора Александра Маноцкова совмещает текст комедии Грибоедова «Горе от ума» и высказывания пессимиста Петра Чаадаева. Музыка тонко оркестрована, а спектакль остроумно придуман Кириллом Серебренниковым – всю дорогу поющих героев носят на руках крепкие такелажники.

Геликон-опера, 14 апреля