Сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду впервые за 26 лет

Julio Cortez / AP

Сборная России по хоккею выиграла золотые медали зимней Олимпиады в Южной Корее. В финале российские хоккеисты выиграли у немцев 4:3.

Первый период прошел при незначительном преимуществе россиян, однако реализовать его удалось на последней секунде. После командного прессинга в чужой зоне отличился защитник Вячеслав Войнов. Во второй двадцатиминутке агрессивнее смотрелись уже немцы. Им удалось сравнять счет после броска Феликса Шютца. Шайба прошла между рукой и корпусом российского вратаря Василия Кошечкина - 1:1.

В третьем периоде Никита Гусев вывел российскую сборную вперед, однако немцы сравняли счет в первой ответной атаке, отличился Доминик Кахун. За три минуты до конца периода соперники вовсе вышли вперед после броска Йонаса Мюллера. Ситуация стала критической, когда россияне остались в меньшинстве за 2 минуты и 12 секунд до конца периода. Убрав вратаря и выровняв таким образом составы, Россия сравняла счет благодаря точному броску Никиты Гусева.

В овертайме шайбу забил Кирилл Капризов.

Российские хоккеисты выиграли олимпийский турнир впервые за 26 лет. В 1992 г. из-за распада СССР спортсмены из бывших советских республик, в том числе хоккеисты, выступали в составе Объединенной команды (сборной СНГ) и под нейтральным олимпийским флагом. На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены из-за обвинений в допинге также выступали под олимпийским флагом, а команда называлась «Олимпийские атлеты из России».

Сборная России выиграла серебро на Олимпиаде в 1998 г. и бронзу в 2002 г. В 1994, 2006, 2010 и 2014 гг. россияне оставались без медалей.