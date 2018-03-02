Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4519 от 02.03.2018 под заголовком: Питер Кэри: Годами я писал каждый день и не беспокоился, продастся ли это

«Годами я писал каждый день и не беспокоился, продастся ли это»

Писателей, получивших две Букеровские премии, можно пересчитать по пальцам. Один из них – австралиец Питер Кэри
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В этом году впервые будет присуждена «Золотая Букеровская премия» за лучшую книгу, когда-либо получавшую «Букера» за 50 лет его существования. У Кэри есть все шансы войти в шорт-лист, который объявят 26 мая.

Последнюю книгу Кэри, «Длинная дорога от дома» (A Long Way From Home), журнал Esquire уже поставил на первое место в списке пяти лучших произведений начала 2018 г. Кэри считается гордостью Австралии. В его честь даже выпустили 55-центовую марку, на которой он изображен целых два раза. Один раз – каким был в начале 2000-х гг., перед ее выпуском, второй – на 30 лет моложе. Но есть риск, что «Длинная дорога от дома» изменит отношение соотечественников к Кэри. «Прежде я избегал прямой конфронтации со своей нацией», – признается он сам.

Небедный писатель

Став известным писателем, в 1990 г. Кэри переехал из родной Австралии в Нью-Йорк преподавать писательское ремесло в Хантерском колледже Городского университета Нью-Йорка. Поселился на Манхэттене в престижном районе Сохо. «Н-да, это не чердак бедного художника», – поразился навестивший его в 2012 г. журналист канадской газеты The Globe and Mail. Лифт привез его прямо в квартиру на четвертом этаже, в гостиную с огромными окнами, современной мебелью и живописью. Одну стену полностью занимали книжные полки. Справедливости ради надо уточнить, что двери лифта открылись не прямо в квартиру. За ними обнаружилась еще одна дверь с отверстиями разной формы и размера, через которые Кэри может рассмотреть, кто к нему пожаловал, прежде чем впускать внутрь.

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