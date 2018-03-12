Умер Олег Табаков

Актеру и режиссеру было 82 года

Александр Щербак / ТАСС

На 83-м году жизни в Первой градской больнице скончался российский актер, народный артист СССР, режиссер театра и кино Олег Табаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. «Олег Павлович скончался после тяжелой продолжительной болезни», - заявили в театре. Из-за кончины худрука до 14 марта все спектакли в театре отменены. Прощание с актером пройдет в стенах МХТ, о дате сообщат позднее, отметили в пресс-службе театра.

Замминистра культуры Александр Журавский заявил, что, по предварительной информации, Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище, передает «РИА Новости».

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова. «Путину сообщили о прискорбной новости - кончине Олега Павловича Табакова», - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце ноября СМИ сообщили, что Табаков попал в отделение реанимации Первой градской больницы из-за воспаления легких. «Олег Павлович поступил в первую Градскую больницу в крайне тяжелом состоянии», - рассказали «Интерфаксу» 27 ноября в пресс-службе медучреждения. Позже Табаков подтвердил факт госпитализации агентству городских новостей «Москва».

В тот же день сын артиста заявил журналистам, что Табаков госпитализирован на плановое стоматологическое обследование. В пресс-службе театра «Табакерка» также заявили, что Табаков проходит плановое обследование по направлению «стоматология» и о «реанимации речи не идет». 29 ноябре телеканал РЕН ТВ и интернет-издание Life сообщили, что Табакова экстренно прооперировали. Его состояние после операции оценивалось как стабильно тяжелое, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

В начале декабря врачи сообщили о некотором улучшении состояния здоровья Табакова. 27 декабря РЕН ТВ сообщил, что Табаков введен в медикаментозную кому. В январе 2018 г. в Первой градской больнице подтверждали, что Табаков продолжает проходить лечение и находится в состоянии искусственной комы.

Памяти Олега Табакова

Отмена спектаклей

Из-за госпитализации Табакова в конце ноября в «Табакерке» отменили спектакль «Год, когда я не родился». Спектакль отменен по техническим причинам, сообщалось на сайте театра.

В декабре Табаков должен был играть в трех спектаклях в Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова. Спектакли с его участием были также отменены, говорится на сайте театра. Речь идет о таких постановках, как «Дракон» (5 и 12 декабря) и «Юбилей ювелира» (7 декабря). Вместо этих спектаклей 5 декабря на основной сцене состоялся спектакль «№13D», а 7 декабря - спектакль «Контрабас».

Биография Табакова

Табаков родился 17 августа 1935 г. в Саратове в семье врачей. В школьные годы (1950-1953 гг.) занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» Дворца пионеров и школьников г. Саратова. После окончания школы Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Топоркова. На третьем курсе впервые сыграл роль в кино (фильм «Тугой узел»).

В 1957 г. Олег Ефремов создал при Школе-студии МХАТ Студию молодых актеров, на базе которой потом появился театр «Современник». Табаков был самым молодым из шести основателей нового театра. Его первой работой в театре была роль студента Миши в спектакле «Вечно живые». С 1957 по 1983 г. Табаков был ведущим артистом «Современника».

С 1973 г. Табаков занимался преподавательской деятельностью. В 1976 г. на базе ГИТИСа он впервые набрал курс из двадцати шести студентов.

В 1977 г. Табаков вместе со студентами очистил и отремонтировал бывший угольный склад на Чаплыгина, 1а. Позже помещение превратилось в подвал «Табакерка». С 1978 г. в «Табакерке» начали ставить спектакли. Только в 1986 г. «Табакерка» получила от властей города официальный статус театра. С 2000 г. Табаков параллельно совмещал художественное руководство двумя театрами - «Табакеркой» и МХТ им. Чехова, играл роли в этих же театрах, руководил кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, а также занимался продюсированием и съемкой в кино. Табаков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (1998 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.), был членом Совета по культуре и искусству при президенте России. Табаков снялся более чем в 120 фильмах.