Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Бесславные чудовища

За чудовищ обидно

Продолжение фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж» ревет и лязгает не меньше оригинала, но лишилось и ума, и сердца
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Кайдзю, выходи! Выходи, чудовище! Не выходит.

Кажется, мы ошиблись залом. Это не продолжение «Тихоокеанского рубежа», где гигантские роботы дерутся с годзиллами, а очередные зубодробительные «Трансформеры», где гигантские роботы дерутся между собой. И не все ли равно, как их называть, – автоботами, десептиконами или егерями.

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