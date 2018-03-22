За чудовищ обидно

Продолжение фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж» ревет и лязгает не меньше оригинала, но лишилось и ума, и сердца

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Герой Джона Бойеги внутри боевого егеря готовится дать чудовищу в табло Universal Pictures

Кайдзю, выходи! Выходи, чудовище! Не выходит.

Кажется, мы ошиблись залом. Это не продолжение «Тихоокеанского рубежа», где гигантские роботы дерутся с годзиллами, а очередные зубодробительные «Трансформеры», где гигантские роботы дерутся между собой. И не все ли равно, как их называть, – автоботами, десептиконами или егерями.

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