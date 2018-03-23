Власти Москвы пообещали не допустить проблем с выходом болельщиков из «Лужников»

Товарищеский матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта Евгений Разумный / Ведомости

Московские власти обещают не допустить проблем с выходом болельщиков со стадиона «Лужники» после матча России и Бразилии, который состоится на стадионе вечером 23 марта. Это будет второй тестовый матч в «Лужниках» перед чемпионатом мира по футболу. Первая игра прошла осенью 2017 г. Тогда, после завершения матча между сборными России и Аргентины, некоторых болельщиков держали на стадионе более часа, а путь от стадиона до метро «Спортивная» занял у болельщиков от часа до двух.

«Мы провели серьезную работу над ошибками, подготовили комплексный план выхода из стадиона», — заявил «Ведомостям» руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев. По его словам, время выхода с самой арены не будет превышать 10-15 минут. Для этого около 600 волонтеров будут помогать болельщикам, указывая направления движения к остановкам наземного транспорта и метро. На выходе со стадиона установят информационные табло, помогающие ориентироваться в режиме реального времени. Болельщики при входе на стадион получат бейджи со схемой выхода по окончании матча.

Гуляев заявил, что власти постараются избежать проблемы одного коридора до метро. В том числе для этого будут задействованы дополнительные выходы со стадиона и новый вестибюль станции метро «Спортивная». «Мы постараемся избежать прошлых ошибок, и, самое главное, мы будем работать в режиме, как это будет происходить на чемпионате мира. Это самый настоящий тестовый матч в режиме проведения чемпионата мира. Задача – посмотреть, как будет работать стадион при полной загрузке», – заявил чиновник.

Представитель департамента спорта и туризма Москвы уточнил, что на территории «Лужников» и рядом установят более 70 дополнительных указателей для зрителей, а в непосредственной близости от выходов из метро и на пересечении основных улиц – 19 информационных стел с информацией о ближайших станциях метро, главных улицах, нахождении касс, камер хранения, павильонов, въездов и другой инфраструктуре.

Ранее замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил журналистам, что для зрителей организуют три пеших маршрута, а перевозку болельщиков обеспечат около 450 аккредитованных такси. «Мы совершенно точно уверенны в том, что провозных способностей наземной инфраструктуры городского транспорта, входных групп, Московского центрального кольца достаточно для того, чтобы обеспечить комфортное покидание зрителей стадионов», - резюмировал он (цитата по ТАСС).

Товарищеский матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта. По состоянию на 22 марта было продано 55 000 билетов. С утра и до окончания дня в Хамовниках ограничено движение на большинстве улиц. Такие же ограничения будут действовать и во время чемпионата мира по футболу.