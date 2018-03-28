Маккартни отказалась комментировать, как она планирует финансировать выкуп, но косвенно подтвердила WWD, что ее знаменитый отец, музыкант Пол Маккартни, не будет финансировать сделку Benoit Tessier / Reuters

Дизайнер Стелла Маккартни стала единоличной владелицей собственной марки, выкупив 50% Stella McCartney у группы Kering. Половину компании, носящей ее имя, дизайнер продала Kering (тогда – РРR) в 2001 г., оставшаяся доля все это время оставалась в собственности Маккартни.

Сумма сделки не разглашается, оборот Stella McCartney – тоже. (Kering публикует данные только о своих крупных брендах — Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Puma). Оборот в британском подразделении Stella McCartney в 2016 г. вырос на 31% и составил 41,7 млн фунтов, пишет профильное издание WWD со ссылкой на официальный реестр британских предприятий Companies House. Прибыль за этот период выросла на 42,5% до 7 млн фунтов. Ежегодные мировые продажи могут составлять $150-200 млн, предполагает издание Business of fashion (BoF). Годовой оборот розничной торговли Stella McCartney выше — благодаря сотрудничеству с Procter & Gamble (выпускающей ароматы и парфюмерную продукцию Stella McCartney), бельевой маркой Bendon и коллекциям Adidas by Stella McCartney, ставшим самостоятельным брендом.

Маккартни отказалась комментировать, как она планирует финансировать выкуп, но косвенно подтвердила WWD, что ее знаменитый отец, музыкант Пол Маккартни, не будет финансировать сделку. Она добавила, что не планирует размещение акций на бирже и не собирается в ближайшее время привлекать нового делового партнера, хотя отраслевые источники говорят, что потенциальные инвесторы проявляют интерес к марке и Маккартни проводит ознакомительные встречи и переговоры.

О планах Маккартни и Kering завершить или реформировать партнерство, продлившееся 17 лет, стало известно в начале 2018 г. Обе стороны неоднократно подтверждали, что ведут переговоры, и источники, на которые ссылается BoF, утверждают, что сегодняшнее объявление было первоначально запланировано на начало января. Сообщалось, что владелец Kering Франсуа-Анри Пино не рассматривал вариант сокращения доли. Обе стороны обещали «плавный переход», чтобы сохранить положение Stella McCartney на рынке. Вероятно, Стелла Маккартни согласилась на соглашение о неконкуренции с брендами Kering на время перехода, который может длиться до двух лет, пишет BoF. Интересы Маккартни на время реструктуризации представляет лондонское агентство Javelin, ранее проводившее аналогичные сделки с Chanel и Net-a-Porter.

Обратный выкуп Stella McCartney может означать, что Kering фокусируется на своем давнем намерении упорядочить портфолио брендов и стать исключительно люксовым игроком. Сейчас холдинг сокращает портфель, одно из его последних объявлений — решение сократить долю в Puma. Stella McCartney в масштабах Kering небольшой бренд и, скорее всего, несколько размывает общую прибыльность, пишет Reuters. «Stella McCartney ассоциируется с сегментами готовой одежды и одежды для спорта и отдыха. Kering понял, что трудно использовать наследие Стеллы Маккартни в других категориях, таких как кожаные изделия, как это происходит с такими брендами, как Balenciaga или Alexander McQueen», — цитирует Financinal Times аналитика люксового рынка из компании Mainfirst.

Стелла Маккартни интересовалась дизайном одежды с детства, уже с 16 лет она работала интерном у знаменитого дизайнера Кристиана Лакруа. В марте 1997 г., спустя два года после окончания колледжа дизайна Saint Martins, Стелла Маккартни была назначена креативным директором Chloé, сменив в этой должности Карла Лагерфельда. В 2001 г. она покидает Chloé, чтобы создать собственную одноименную марку, долю в которой она сразу продала Kering (тогда – РРR). Маккартни стала одной из первых дизайнеров, отказавшихся от работы с натуральным мехом и кожей (она убежденная вегетарианка, поддерживает организацию PETA). Если сейчас это стало все более распространенной практикой, от использования натурального меха отказались уже несколько крупных марок (Michael Kors, Jimmy Choo, Gucci, Yoox Net-A-Porter Group (управляет интернет-магазинами Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet)), то в начале 2000-х продавать товары класса «люкс», сделанные из экокожи и искусственного меха, было рискованно. Тем не менее Stella McCartney была успешной на протяжении всех лет существования.