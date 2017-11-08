У мирового лидера на рынке предметов роскоши поменялось руководство

Концерн LVMH меняет руководство Christian Dior Couture Thibault Camus / AP

Мировой лидер на рынке товаров роскоши концерн LVMH объявил о крупных кадровых перестановках. Новым исполнительным президентом LVMH Fashion Group станет Сидни Толедано, ранее возглавлявший Christian Dior Couture. Также Толедано станет членом исполнительного комитета LVMH. Прежний руководитель LVMH Fashion Group Пьер-Ив Руссель станет советником владельца LVMH Бернара Арно.

В подразделение LVMH Fashion Group входят модные бренды концерна: Céline, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Pucci, Rossi Moda и Nicholas Kirkwood.

Толедано считается одним из самых близких людей к Арно. Толедано, которому 66 лет, возглавлял Christian Dior Couture с 1998 г. Под его руководством выручка компании впервые превысила 1 млрд евро. Это случилось в 2011 г., сразу после скандального увольнения креативного директора Джона Гальяно. «Когда я начинал [стал президентом в 1998 г.], оборот был 134 млн евро», – рассказывал Толедано в интервью Financial Times. В 2016 г. оборот Dior составил $2,2 млрд.

Последний финансовый отчет LVMH был опубликован 9 октября. Согласно ему за первые девять месяцев 2017 г. выручка холдинга выросла на 14% (к аналогичному периоду прошлого года) и составила $30,1 млрд. Выручка подразделения LVMH Fashion Group выросла сильнее всего - на 21%. В компании это связывают в том числе с удачной сделкой по консолидации Christian Dior. По оценке Bloomberg, концерн LVMH купил летом 2017 г. за $13,1 млрд 25,9% Christian Dior Couture к уже имевшимся 74,1%.

После сделки Арно получил не только полный контроль над Dior, который он много раз называл самым сильным и важным брендом группы, но и возможность изменить структуру управления всего холдинга, отказавшись от зонтичной схемы (см. график). В интервью Financial Times Арно утверждал, что фактически закончил формирование LVMH. «На текущем рынке все меньше предложений кажутся нам привлекательными, а лучшие активы не продаются», – пояснял он.

Место Толедано займет Пьетро Беккари, гендиректор Fendi c 2012 г. 50-летний Беккари реформировал бренд Fendi, который до него ассоциировался преимущественно с меховыми изделиями. При Беккари Fendi стал глобальным брендом с выручкой свыше 1 млрд евро. Выросло число бутиков, а для продвижения марки у молодежной аудитории были привлечены звезды социальных сетей.

После сделанных заявлений котировки LVMH на фондовой бирже в Париже в среду днем выросли на 9,4%, отмечал Bloomberg.