Стивен Спилберг подыграл молодежи
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Исходные данные фантастического сюжета таковы: Джеймс Хэллидей – очередной безумец, навеявший человечеству сон золотой. Он родился в последней четверти ХХ в., а умер в середине XXI в. К тому моменту, когда человечество вообще и Америка в частности чудовищно обнищали. Но Хэллидея это не касалось – он был триллионером. Его вклад в развитие компьютерной индустрии был куда значительнее, чем вклад Билла Гейтса и Стива Джобса: он создал «Оазис» – многопользовательскую игру, виртуальный рай, где можно придумать себе любую внешность и любое счастье. Пухлый очкарик-увалень сможет стать блондином с внешностью вокалиста бойз-бенда. Девушка с родимым пятном в пол-лица – дерзкой и сексуальной оторвой. Афроамериканка типа butch – мускулистым мужиком. И еще в «Оазисе» можно найти три ключа, а вслед за этим получить сияющее золотое «пасхальное яйцо» – и таким образом унаследовать все деньги Хэллидея. Вся планета пытается найти эти ключи и это яйцо, но только у того самого увальня, обернувшегося блондином, все получается. (Это не спойлер – в романе-первоисточнике Эрнеста Клайна он рассказывает об этом на первых страницах, а потом уже объясняет, как ему это удалось.)
Хэллидей был помешан на эстетике 1980-х. Поэтому в 2044 г. его «Оазис» целиком выстроен на этой культуре – он насильно вернул медленно гибнущее человечество в эпоху, которую так страстно любил. Абсолютно логичным решением выглядело позвать ставить фильм того, кто сам создавал 1980-е, – Стивена Спилберга.
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