«Фауста» Гуно эталонно спели в концерте
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Золотой эталон
Какая опера есть эталон жанра в истории музыки? Московская филармония предложила вариант ответа – «Фауст» Шарля Гуно.
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