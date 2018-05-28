Сбербанк поможет Третьяковской галерее отреставрировать картину «Иван Грозный»

Сбербанк предложил заключить картину в специальный кейс Евгения Новоженина / РИА Новости

Сбербанк поможет отреставрировать и в дальнейшем защитить поврежденную в минувшую субботу картину русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (известна также под названием «Иван Грозный убивает своего сына»). Об этом в понедельник сообщил президент госбанка Герман Греф.

«После произошедшего в Третьяковской галерее с картиной Репина мы решили помочь в кратчайшие сроки вернуть ценнейший экспонат посетителям музея. Мы предложили содействие в проведении быстрой и качественной реставрации картины. Более того, Сбербанк предлагает музею сделать самые современные средства защиты наиболее ценных картин экспозиции - например, особо прочные короба, используемые в других музеях такого уровня. Нужно сделать все, чтобы избежать повторения инцидентов в будущем», - указывается в заявлении Грефа, переданном пресс-службой.

Сумму, которую планирует потратить Сбербанк, Греф не уточнил. Но зампред правления банка Станислав Кузнецов оценил стоимость реставрационных работ в 5-10 млн руб., передает ТАСС. По словам Кузнецова, Сбербанк возьмет на себя расходы, связанные с реставрацией.

Третьяковская галерея «с благодарностью принимает помощь крупнейшего банка страны и будет рада такому сотрудничеству», сообщается на сайте галереи. Директор музея Зельфира Трегулова отметила, что после «длительной реставрации» легендарное полотно выставят в «специальном бронированном стеклянном кейсе». «Событие страшное и пугающее, оно говорит об агрессии, царящей в обществе», - сказала Трегулова о нападении на картину.

В субботу, 26 мая, мужчина разбил стекло картины столбиком ограждения, серьезно повредив холст «Ивана Грозного» в области фигуры царевича Ивана. Мужчина, 37-летний Игорь Подпорин, был задержан полицией. На допросе он показал, что напал на картину под воздействием алкоголя. «Приехал посмотреть на нее (картину), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то», - сказал задержанный на допросе.

Первоначально мужчина говорил, что напал на картину «из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов».

В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), ущерб от его действий оценивается более чем в 500 000 руб.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван», написанная Репиным в 1883-1885 гг., уже пережила одно нападение: 16 января 1913 г. ее прорезал ножом в области лиц царя и царевича иконописец, сын мебельного фабриканта-старообрядца Абрам Балашов, впоследствии признанный душевнобольным. Ключевую часть полотна тогда пришлось воссоздавать практически заново. Из-за порчи картины покончил жизнь самоубийством тогдашний хранитель Третьяковской галереи Георгий Хруслов.