Бельгия. Главный тренер – Роберто Мартинес

Francois Lenoir / Reuters

В рейтинге FIFA Бельгия занимает одну из первых строчек. Но сайт FIFA предупреждает: «Единственная проблема бельгийцев в том, что уже на групповом этапе им придется столкнуться с англичанами <…> Битва будет жаркой, тем более что большинство бельгийцев выступают за английские клубы». Дело в том, что сборной Бельгии только один раз удалось взять верх над сборной Англии, да и то в товарищеском матче в 1936 г. На чемпионате мира в 1954 г. была ничья, а в 1990 г. верх взяли англичане.

Сборную Бельгии тренирует испанец Роберто Мартинес, который в бытность игроком ни разу не выступал на турнирах FIFA. Но как тренер сумел добыть для сборной Бельгии путевку на ЧМ в Россию.

Мартинес родился в 1973 г. в Испании. В 9 лет начал выступать за команду родного города Balaguer, потом были Real Zaragoza, возвращение в Balaguer и в 1995 г. переезд в Великобританию, которую Мартинес не покидал вплоть до 2016 г. В Англии он играл за Wigan Athletic - вместе с соотечественниками Хесусом Себой и Исидро Диасом. Их окрестили Three Amigos («Три друга», смешение английского и испанского языков).

Через шесть лет Мартинес сменил Англию на Шотландию, но в Motherwell не смог пробиться в основной состав. Отыграв сезон, вернулся в Англию в Walsall, но и здесь ему нечасто удавалось выходить на поле. Куда удачнее оказался следующий переход, в Swansea City. Вскоре он стал капитаном этой валлийской команды. А карьеру игрока закончил в сезоне 2006/2007 в Chester City.

Первым клубом Мартинеса-тренера стал Swansea City. И уже в первый полный сезон он сделал клуб чемпионом первой лиги. Потом был Wigan Athletic, первый в истории клуба Кубок Англии и через три дня - вылет клуба из премьер-лиги. После этого в 2013-2016 гг. Мартинес тренировал английский Everton, но не прибавил новых трофеев.

Два года назад он перевез жену и дочь в Ватерлоо, чтобы работать со сборной Бельгии. Он часто бывает в Англии, чтобы понаблюдать за игрой своих подопечных за местные клубы, и хвалит их: «Бельгийские игроки всегда отличались умением приспосабливаться - хоть в жизни, хоть на поле. Все равно, просишь ты их тренироваться утром или ночью. Представителей других культур куда больше шокирует нарушение их традиций».

Дебютировал в сборной Бельгии Мартинес не очень удачно, проиграв в товарищеском матче испанцам 2:0. Это дало повод для критики бельгийских футбольных функционеров, ведь среди кандидатов в тренеры сборной звучали имена Марчелло Липпи, выигравшего с Италией чемпионат мира в 2006 г., и Луи ван Гала, который на ЧМ-2014 довел до полуфинала сборную Нидерландов. Наряду с Мартинесом переговоры велись с Диком Адвокатом, Руди Гарсией и Ральфом Рангником. Но испанец покорил сердца членов отборочного комитета, продемонстрировав им видео с разбором тактических упущений бельгийской сборной.

И Мартинес не посрамил своих работодателей: сборная Бельгии стала первой европейской командой, прошедшей отбор на ЧМ-2018. На ее счету девять побед и одна ничья при разнице мячей 43:6.