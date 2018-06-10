Англия. Главный тренер – Гарет Саутгейт

Frank Augstein / AP

Футбол – изобретение английское, а сборная Англии делит с шотландской звание старейшей в мире. Но на чемпионатах мира по футболу сборная Англии побеждала всего один раз – у себя дома в 1966 г. А на чемпионатах Европы никогда не поднималась выше третьего места.

В России сборная может проиграть хоть все матчи – ее тренер Гарет Саутгейт не будет уволен, публично обещал в декабре прошлого года руководитель Английской футбольной ассоциации Мартин Гленн: «У нас есть долгосрочный план <…> мы намерены реализовать этот план в полном объеме, не гонясь за сиюминутным результатом». Сам Саутгейт о ЧМ-2018 сказал так: «У нас до черта работы».

Сборная Англии успешно начала отбор на ЧМ в России, обыграв Словакию 1:0. Руководил ею другой тренер, Сэм Эллардайс. Больше он не успел провести ни одной игры – его уволили через 67 дней работы, в сентябре 2016 г. после того, как журналисты The Telegraph притворились азиатскими бизнесменами и сняли на видео, как Эллардайс рассказывает о махинациях с трансферами футболистов и соглашается получить за «помощь» в этом 400 000 фунтов.

На замену ему решили временно позвать Саутгейта, который с 2013 г. тренировал молодежную сборную Англии (до 21 года). Он неплохо знает молодое перспективное поколение игроков, а на ЧМ-2018 поедет немало молодых англичан: для Харри Кейна, Рахима Стерлинга, Деле Алли, Джесси Лингарда и Маркоса Рэшфорда это первое мировое первенство в карьере. Хотя и с молодежной сборной Саутгейт не мог похвастаться особыми успехами – его подопечные не преодолели групповой этап молодежного Евро-2015.

Взрослая сборная в отборочных матчах ЧМ-2018 под руководством Саутгейта обыграла соперников из Мальты (2:0) и Шотландии (2:0) и свела вничью игры со Словенией (0:0) и Испанией (2:2). После этого Саутгейт избавился от приставки и. о. и подписал тренерский контракт, в котором нет пункта о возможности досрочного расторжения.

Фамилия Саутгейта хорошо знакома поклонникам английского футбола. Он родился в 1970 г. в английском Уотфорде. Начинал карьеру в Crystal Palace, но после того как клуб покинул премьер-лигу, играл за Aston Villa и Middlesbrough.

За сборную Англии он выступал с 1995 г., отыграл 58 матчей, забил два гола. На Евро-1996 и ЧМ-1998 г. выступал в роли основного защитника. А вот на Евро-2000 поехал как запасной игрок. На ЧМ-2002 тоже ни одной минуты не провел на поле.

Окончив карьеру игрока, в 2006 г. стал тренировать Middlesbrough. Первый сезон клуб под руководством Саутгейта окончил на 12-м месте в премьер-лиге, второй – на 13-м, а затем вылетел в чемпионшип. Саутгейт избежал увольнения и бодро начал сезон 2009/10 г., но в октябре неожиданно был отправлен в отставку. После этого Саутгейт не мог найти работу тренером, пока в 2013 г. не был приглашен наставником в молодежную сборную.