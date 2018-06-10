Тунис. Главный тренер – Набиль Маалуол

Zoubeir Souissi / Reuters

У 55-летнего Набиля Маалула есть победный тренерский опыт как на уровне клубов, так и национальной команды, а со сборной Туниса он - уникальный случай - работает уже четвертый раз.

Большая головная боль Маалула - игроки. Есть немало известных футболистов с тунисскими корнями: Сами Хедира, Хатем Бен-Арфа, Виссам Бен-Йедер... Увы, рассчитывать на них тренер сборной Туниса не может: они граждане других стран и не собираются защищать честь исторической родины. А главная звезда тунисской сборной, атакующий полузащитник Юссеф Мсакни, который за пять сезонов в катарском Lekhwiya наколотил 70 мячей, травмировал колено и на полгода выбыл из строя. Теперь надежда, что Маалул, некогда стержневой игрок тунисской сборной, сыграет ключевую роль и как тренер. Первый шаг уже сделан. В последний раз на ЧМ сборная Туниса пробивалась 12 лет назад.

Большая часть игровой карьеры Маалула прошла в тунисских клубах, в том числе Esperance. В 1989-1991 гг. он выступал за немецкий Hannover 96, в 1994 г. - за саудовский Al-Ahli. За сборную Туниса Маалул провел с 1984 по 1995 г. 74 матча, забив 11 голов.

В 1997 г. Маалул стал тренером. Начал с малоизвестного Olympique du Kef. После этого на время отошел от футбола. Но французу Роже Лемерру, нанятому тренировать сборную Туниса, понадобился помощник, понимающий местную специфику, и с опытом работы. Так Маалул внес свой вклад в первую победу сборной на Кубке Африканских наций в 2004 г.

Затем он попытался уйти в самостоятельную клубную карьеру, но в Club Africain и CA Bizertin особых успехов не добился. В 2006 г. вернулся в штаб Лемерра ассистентом и покинул сборную с уходом француза в 2008 г. После чего сделал небольшой перерыв в футбольной карьере.

Вернулся в 2010 г. в Espérance и в первый же сезон выиграл чемпионат страны, национальный кубок и африканскую Лигу чемпионов. В следующем году руководство клуба высказывало недовольство, что клуб стал «всего лишь» чемпионом страны. Но Маалула это мало волновало. Он вел переговоры о возвращении в сборную в третий раз, но уже как главный тренер, что и произошло в 2013 г. Продержался Маалул меньше семи месяцев. Перед ним ставили задачу добыть путевку на ЧМ в Бразилию. Когда Тунис потерпел на своем поле поражение от Кабо-Верде 0:2 и не смог выйти в третий отборочный раунд, Маалул объявил, что это его последняя игра: «Это был мой последний матч во главе сборной. <…> Соперник был лучше нас. Больше всего в этой ситуации разочарован народ Туниса».

Так начался ближневосточный этап в карьере Маалула. В 2014 г. он выиграл с катарским El Jaish Кубок кронпринца Катара. В том же году встал во главе сборной Кувейта. Он успел провести три матча Кубка Азии - 2015 и начать второй отборочный рануд ЧМ-2018, прежде чем случился конфуз: членство этой страны в FIFA было приостановлено решением конгресса FIFA из-за вмешательства государства в дела местной ассоциации футбола. Не дождавшись решения проблемы, Маалул уехал из страны.

В отборочном цикле к ЧМ-2018 со сборной Туниса начал работать франко-польский специалист Хенрик Касперчак, но довольно быстро местная федерация футбола разочаровалась в нем. В апреле 2017 г. Касперчака уволили с выплатой компенсации и сразу же было объявлено о назначении Маалула.