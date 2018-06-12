Стиль жизни / Люкс

Два московских ресторана попали в мировой топ-100 The World’s Best Restaurants

Тех, кто занял первые строчки рейтинга, назовут через неделю
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Издание The World’s Best Restaurants опубликовало расширенную часть ежегодного рейтинга лучших ресторанов The World’s Best Restaurants – заведения, занявшие места с 51-го по 100-е. Туда включены два российских ресторана – московские Selfie и Twins Garden, они заняли соответственно 70-е и 72-е места. Первую часть рейтинга, места с 1-го по 50-е, объявят 19 июня на церемонии в Бильбао.

Selfie, шеф-поваром которого с момента основания работает Анатолий Казаков, попадает в рейтинг второй раз подряд. За год его результат улучшился на 18 позиций: в прошлый раз он занял 88-е место. Selfie входит в группу White Rabbit Family, которая владеет в том числе рестораном White Rabbit, самым титулованным на сегодня российским заведением, несколько лет подряд попадающим в топ-30 The World’s 50 Best. Концепция Selfie – современная российская кухня. Казаков много работает с сезонными отечественными продуктами, поэтому в ресторане периодически появляются специальные меню, посвященные определенному продукту или региону.

Шефы и совладельцы Twins Garden Иван и Сергей Березуцкие также уже попадали в поле зрения жюри рейтинга. Ранее в топ-100 попадал их ресторан Twins: на 75-ю строчку в 2016 г. и на 92-ю в 2017 г. Сейчас Twins закрыт. Twins Garden открыт осенью 2017 г., Березуцкие позиционируют его как ресторан на частичном самообеспечении: овощи, травы, молоко и молочные продукты для него производятся на их собственной ферме в Калужской области. «За год мы улетели с 75-го на 92-е. Поняли, что нам нужно что-то менять. И поэтому мы решили перестроить весь ресторан. Перенесли его [на новое место], он будет невероятно крутым. Проанализировали наши ошибки, где мы, извините, налажали, в каком месте нам надо улучшиться: ок, нам нужен другой ресторан – больше чуть-чуть, другой интерьер. Но в то же время мы хотим сделать его более гастрономическим. Искали концепцию – чего еще нет в рынке? Нет ни одного ресторана в России, я готов спорить, нет ни одного, который имеет свою ферму такого размера и полного цикла», – рассказывали Березуцкие в интервью «Ведомостям».

Рейтинг The World’s Best Restaurants обновляется каждый год. Сначала жюри объявляет топ с 51-го по 100-е место, спустя неделю – с 1-го по 50-е. Помимо основного рейтинга в течение года публикуют дополнительные. Например, объявляют лучшую женщину-шефа, лучшие рестораны Азии и Латинской Америки.

Самого высокого из россиян положения в The World’s Best Restaurants добивался Владимир Мухин, шеф ресторана White Rabbit. Он три года подряд попадал в тридцадку лучших.

Лучшие шефы России по версии The World’s Best Restaurants

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