Рейтинг самых дорогих сборных ЧМ-2018

Евгений Разумный / Ведомости

По данным портала Transfermarkt, совокупная трансферная стоимость всех 736 игроков 32 команд – участниц чемпионата мира (в заявке каждой сборной – 23 футболиста) составляет $12,626 млрд. Самая дорогая – сборная Франции, последнее место заняла Панама, впервые вышедшая в финальную стадию ЧМ. Самыми дорогими игроками признаны нападающий «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, стоимость каждого оценивается в $216,4 млн. Если суммировать стоимость игроков сборных по группам, то самой дорогой окажется группа B, в которой сыграют сборные Португалии, Испании, Марокко и Ирана.

Группа А

Россия

Общая стоимость игроков – $194,6 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник ЦСКА Александр Головин ($21,6 млн).

Саудовская Аравия

Общая стоимость игроков – $22,6 млн. Самый дорогой игрок – защитник «Аль-Хилаль» Яссер аль-Шахрани ($1,8 млн).

Египет

Общая стоимость игроков – $237,1 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах ($180,3 млн).

Уругвай

Общая стоимость игроков – $448,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Барселоны» Луис Суарес ($84,2 млн).

Группа B

Португалия

Общая стоимость игроков – $594,5 млн. Самый дорогой игрок – нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ($120,2 млн).

Испания

Общая стоимость игроков – $1,243 млрд. Самый дорогой игрок – полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс ($96,2 млн).

Марокко

Общая стоимость игроков – $155,6 млн. Самые дорогие игроки – полузащитник «Аякса» Хаким Зийех и полузащитник «Шальке 04» Амин Арит (по $30,1 млн).

Иран

Общая стоимость игроков – $57,9 млн. Самый дорогой игрок – нападающий АЗ Алиреза Яханбакш ($14,4 млн).

Группа С

Франция

Общая стоимость игроков – $1,299 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ($144,3 млн).

Австралия

Общая стоимость игроков – $59,5 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Хаддерсфилд Таун» Аарон Муй ($12 млн).

Перу

Общая стоимость игроков – $46,3 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Бенфики» Андре Каррильо ($7,2 млн).

Дания

Общая стоимость игроков – $311,7 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен ($96,2 млн).

Группа D

Аргентина

Общая стоимость игроков – $840,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Барселоны» Лионель Месси ($216,4 млн).

Исландия

Общая стоимость игроков – $91,4 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон ($36,1 млн).

Хорватия

Общая стоимость игроков – $432,8 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич ($60,1 млн).

Нигерия

Общая стоимость игроков – $162,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Лестер Сити» Вилфред Ндиди ($30,1 млн).

Группа E

Бразилия

Общая стоимость игроков – $1,2 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ($216,4 млн).

Швейцария

Общая стоимость игроков – $262,2 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака ($48,1 млн).

Коста-Рика

Общая стоимость игроков – $48,7 млн. Самый дорогой игрок – вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас ($21,6 млн).

Сербия

Общая стоимость игроков – $328,8 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич ($108,2 млн).

Группа F

Германия

Общая стоимость игроков – $1,1 млрд. Самый дорогой игрок – полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ($96,2 млн).

Мексика

Общая стоимость игроков – $185,9 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано ($30,1 млн).

Швеция

Общая стоимость игроков – $144,0 млн. Самые дорогие игроки – защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф ($30,1 млн) и полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг ($30,1 млн).

Республика Корея

Общая стоимость игроков – $105,2 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин ($60,1 млн).

Группа G

Бельгия

Общая стоимость игроков – $906,5 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ($180,3 млн).

Панама

Общая стоимость игроков – $10,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Сан-Хосе Эртквейкс» Анибаль Годой ($961 800).

Тунис

Общая стоимость игроков – $70,8 млн. Самые дорогие игроки – полузащитник «Монпелье» Эльес Скири ($12,0 млн) и полузащитник «Сандерленда» Вахби Хазри ($12,0 млн).

Англия

Общая стоимость игроков – $1,05 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн ($180,3 млн).

Группа H

Польша

Общая стоимость игроков – $330,1 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ($108,2 млн).

Сенегал

Общая стоимость игроков – $357,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ($84,2 млн).

Колумбия

Общая стоимость игроков – $302,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес ($84,2 млн).

Япония

Общая стоимость игроков – $88,2 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава ($15,6 млн).