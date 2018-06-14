Сколько стоят сборные и футболисты, приехавшие в Россию
Самой дорогой оказалась команда Франции
Франция. Общая стоимость игроков - $1,299 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ($144,3 млн)
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Испания. Общая стоимость игроков - $1,243 млрд. Самый дорогой игрок – полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс ($96,2 млн)
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Бразилия. Общая стоимость игроков - $1,2 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ($216,4 млн)
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Германия. Общая стоимость игроков - $1,1 млрд. Самый дорогой игрок – полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ($96,2 млн)
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Англия (на фото игроки сборной вместе с принцем Уильямом). Общая стоимость игроков - $1,05 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн ($180,3 млн)
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Бельгия. Общая стоимость игроков - $906,5 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ($180,3 млн)
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Аргентина. Общая стоимость игроков - $840,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Барселоны» Лионель Месси ($216,4 млн)
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Португалия. Общая стоимость игроков - $594,5 млн. Самый дорогой игрок – нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ($120,2 млн)
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Уругвай. Общая стоимость игроков - $448,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Барселоны» Луис Суарес ($84,2 млн)
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Хорватия. Общая стоимость игроков - $432,8 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич ($60,1 млн)
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Сенегал. Общая стоимость игроков - $357,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ($84,2 млн)
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Польша. Общая стоимость игроков - $330,1 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ($108,2 млн)
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Сербия. Общая стоимость игроков - $328,8 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич ($108,2 млн)
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Дания. Общая стоимость игроков $311,7 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен ($96,2 млн)
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Колумбия. Общая стоимость игроков - $302,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес ($84,2 млн)
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Швейцария. Общая стоимость игроков - $262,2 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака ($48,1 млн)
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Египет. Общая стоимость игроков - $237,1 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах ($180,3 млн)
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Россия. Общая стоимость игроков - $194,6 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник ЦСКА Александр Головин ($21,6 млн)
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Мексика. Общая стоимость игроков - $185,9 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано ($30,1 млн)
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Нигерия. Общая стоимость игроков - $162,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Лестер сити» Вилфред Ндиди ($30,1 млн)
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Марокко. Общая стоимость игроков - $155,6 млн. Самые дорогие игроки – полузащитник «Аякса» Хаким Зийех и полузащитник «Шальке 04» Амин Арит (по $30,1 млн)
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Швеция. Общая стоимость игроков - $144,0 млн. Самые дорогие игроки – защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф ($30,1 млн) и полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг ($30,1 млн)
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Республика Корея. Общая стоимость игроков - $105,2 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин ($60,1 млн)
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Исландия. Общая стоимость игроков - $91,4 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон ($36,1 млн)
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Япония. Общая стоимость игроков - $88,2 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава ($15,6 млн)
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Тунис. Общая стоимость игроков - $70,8 млн. Самые дорогие игроки – полузащитник «Монпелье» Эльес Скири ($12,0 млн) и полузащитник «Сандерленда» Вахби Хазри ($12,0 млн)
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Австралия. Общая стоимость игроков - $59,5 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Хаддерсфилд Таун» Аарон Муй ($12 млн)
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Иран. Общая стоимость игроков - $57,9 млн. Самый дорогой игрок – нападающий АЗ Алиреза Яханбакш ($14,4 млн)
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Коста-Рика. Общая стоимость игроков - $48,7 млн. Самый дорогой игрок – вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас ($21,6 млн)
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Перу. Общая стоимость игроков - $46,3 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Бенфики» Андре Каррильо ($7,2 млн)
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Саудовская Аравия. Общая стоимость игроков - $22,6 млн. Самый дорогой игрок – защитник «Аль-Хилаль» Яссер аль-Шахрани ($1,8 млн)
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Панама. Общая стоимость игроков – $10,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Сан-Хосе Эртквейкс» Анибаль Годой ($961,8 тыс)
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