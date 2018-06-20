Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Российская сборная впервые сыграет в играх на вылет на чемпионате мира Валерий Шарифулин / ТАСС

Сборная России по футболу точно сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Российская команда не опустится в группе A ниже второго места после того, как в среду, 20 июня, сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0.

После двух туров у России и Уругвая по 6 очков, но российская команда занимает первое место за счет лучшей разницы мячей. Сборная России в матче открытия разгромила Саудовскую Аравию 5:0, а в во второй игре одолела Египет 3:1. Три гола за две игры забил полузащитник Денис Черышев.

Россия и Уругвай сыграют друг против друга 25 июня в Самаре. Победа или ничья позволит российской сборной завершить групповой этап на первом месте. В этом случае российские футболисты проведут матч в 1/8 финала на стадионе «Фишт» в Сочи 30 июня. В случае поражения от уругвайцев Россия опустится на второе место и сыграет следующий матч в Москве в «Лужниках» 1 июля.

Соперником сборной России в 1/8 финала станет одна из команд, выступающих в группе B. Это будет Португалия, Испания или Иран. Играющая в этой же группе сборная Марокко уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

Российская сборная впервые сыграет в играх на вылет на чемпионате мира. До этого российские футболисты трижды играли на этом турнире (в 1994, 2002 и 2014 гг.) и ни разу не преодолевали группового этапа. Сборная СССР на своем последнем чемпионате мира в 1990 г. также не смогла выйти из группы. В 1986 г. советские футболисты уверенно выиграли групповой этап и вылетели в первом раунде плей-офф, уступив сборной Бельгии.

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