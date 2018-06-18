Почему удалось разгромить сборную Саудовской Аравии

Счет 5:0, с которым завершился в четверг матч сборной России со сборной Саудовской Аравии, – самая крупная сухая победа нашей национальной сборной в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. На чемпионате мира в 1994 г. в уже ничего не решавшем последнем матче в группе наша сборная вынесла Камерун со счетом 6:1, но всухую никогда не выигрывала больше 2:0. Даже сборная СССР – двукратный победитель и двукратный финалист чемпионатов Европы и бронзовый призер чемпионата мира 1966 г. – лишь один раз одержала более крупную сухую победу, разгромив на чемпионате мира в 1986 г. сборную Венгрии 6:0. Так что домашний чемпионат мира по футболу уже можно признать успешным – «историческая» победа одержана.

Другое дело, что противостоял сборной России в матче открытия ЧМ-2018 «музей восковых фигур». Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев, который за словом в карман не лезет, заявил «Спорт-экспрессу»: «Ребят нужно похвалить за победу. Но не переоценивайте этот результат. Саудовская Аравия – колхоз». И все-таки победу сборная России одержала не просто уверенную, но осмысленную, все пять голов стали следствием четкого плана, комбинаций и индивидуального мастерства, а не рикошетов или автоголов соперников.

После рекордной в истории сборной России серии из семи матчей без побед – в преддверии домашнего ЧМ – журналисты спустили на главного тренера команды Станислава Черчесова всех собак: дескать, у него нет ни костяка команды, ни идей, в какой футбол эта команда должна играть.

Матч открытия чемпионата мира показал, что идеи очень даже есть. Сборная Черчесова сознательно отдала инициативу сопернику, уповая на прессинг и контратаки (среди всех участников ЧМ-2018 сборная России занимает самое низкое, 70-е, место в рейтинге FIFA, составляемом в зависимости от результатов выступления команд, даже у Саудовской Аравии оно выше – 67-е). И план Черчесова полностью сработал! По итогам матча у сборной Саудовской Аравии оказался «барселонский» процент владения мячом – 61! И ни малейшего намека на доминирование в матче: ни одного удара в створ, полтора опасных момента у ворот Игоря Акинфеева (увеличившего свой рекордный результат сухих матчей за сборную и клуб до 286). Российские футболисты позволяли саудовцам перекатывать мяч поперек поля, шли в отбор на чужой половине, результатом чего становились острые атаки и голы. Именно так был забит, например, первый мяч: отбор Романа Зобнина на половине поля саудовцев, заблокированный удар Алана Дзагоева по воротам, угловой, навес Александра Головина и гол Юрия Газинского.

А потом случилась травма Дзагоева, и вышедший вместо него Денис Черышев сделал дубль. А появившийся во втором тайме вместо не попавшего в игру Федора Смолова Артем Дзюба забил мяч первым же касанием. По данным «Спорт-экспресса», в истории матчей открытия чемпионатов мира только два игрока, вышедших на замену, сумели забить голы. Их фамилии – Черышев и Дзюба. Выпустил этих игроков на поле Черчесов. Первая замена, вынужденная, привела к тактическим перестроениям в сборной России, но футболисты прекрасно знали, что им делать. Важно и то, что игроки нашей сборной не пытались сохранить результат и отойти назад даже при счете 3:0, но до финального свистка играли в свою игру. Результатом чего стали два мяча, забитых уже в добавленное время.

Лучшим игроком матча был признан Черышев. Но, думается, это решение было принято еще до того момента, когда Головин на последней минуте матча забил шикарный гол со штрафного, который сам же и заработал. Потому что Головин провел отличный матч: в его активе еще две голевые передачи и проход в штрафную, завершившийся первым голом Черышева.

Понятно, что следующие соперники сборной России намного сильнее и вряд ли сразу три игрока обороны позволят тому же Черышеву обыграть себя в собственной штрафной. Но уверенная и осмысленная победа остается таковой, несмотря на имя соперника. Сборная России сумела возродить веру в себя.