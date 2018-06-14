От редакции
Статья опубликована в № 4587 от 14.06.2018 под заголовком: Себя посмотреть и показать

Дома и футбол интереснее

Каждый второй россиянин собирается смотреть игры чемпионата мира
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Россияне воспринимают открывающийся сегодня чемпионат мира по футболу как большой спортивный праздник и стремятся окунуться в его атмосферу. Доля намеревающихся смотреть матчи мундиаля выше, чем на прежних первенствах. Большинство наших сограждан, особенно знакомых с игрой национальной сборной, реалистично оценивают ее шансы, но надежда на чудо жива: каждый девятый верит, что российская команда станет чемпионом мира.

По данным ВЦИОМа, уровень интереса к чемпионату в России самый высокий за последние годы. В 2008 г. первенство Европы намеревались смотреть 48% опрошенных, не собирались – 34%, еще 12% не знали о нем. Предыдущий мундиаль 2014 г. планировали смотреть 41%, не собирались – 54%, не знали – 3%. Игры предстоящего чемпионата намерены смотреть 52%, не собираются – 37%, не знают – 6%. Россияне считают проведение чемпионата в России большим событием, праздником, в котором они намерены активно участвовать, отмечает гендиректор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов.

По данным фонда «Общественное мнение» , доля не собирающихся смотреть футбол с апреля по июнь существенно выросла, а тех, кто намеревается следить за чемпионатом, напротив, снизилась. Люди стали чаще слушать экспертов и пессимистичнее оценивают шансы российской сборной, уменьшилось число тех, кто намеревался смотреть игры, чтобы болеть за российскую сборную, полагает завотделом ФОМа Григорий Кертман. Кроме того, непосредственно перед событием у людей возникают срочные, ранее не планировавшиеся дела, которые могут отвлечь их от футбола.

Любопытны и обывательские прогнозы чемпионата. Две самые большие группы респондентов ФОМа и ВЦИОМа (17 и 19% соответственно) полагают, что сборная России не выйдет из группы, 15 и 14% считают, что она дойдет до 1/8 финала. Градус ожиданий после серии неудачных игр невысок: в 2008 г. 29% опрошенных ВЦИОМом надеялись, что российская сборная пробьется в финал чемпионата Европы, 25% в 2014 г.считали возможным ее участие в финале мундиаля, сейчас на такой успех надеются всего 17%. Но иррациональная надежда на триумф остается: 11% респондентов ВЦИОМа и 6% ФОМа думают, что Россия станет чемпионом мира. Люди продолжают верить в чудо – что российские футболисты повторят подвиг греков, сенсационно выигравших первенство Европы в 2004 г., говорит Абрамов. Но даже при призрачных перспективах национальной сборной чемпионат остается праздником, который надо хорошо провести: после домашней Олимпиады 2014 г. и домашнего же чемпионата мира России вряд ли удастся в обозримом будущем получить право на проведение спортивных состязаний такого уровня. И не известно, ждет нас после окончания чемпионата обещанная Владимиром Путиным белая полоса или обострение отношений с внешним миром и кризис, как после Олимпиады в Сочи.

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