Дягилевский фестиваль завершился историческим концертом Теодора Курентзиса

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Четвертую симфонию Малера на Дягилевском фестивале исполнили дважды – в цеху завода «Ремпутьмаш» (на фото) и на сцене Пермской оперы Марина Дмитриева

Высшая форма признания заслуг любого крупного музыкального форума – сравнение с Зальцбургским фестивалем. С тех пор как семь лет назад Теодор Курентзис возглавил Пермскую оперу, проводимый ею Дягилевский фестиваль все увереннее называют «русским Зальцбургом» – и с каждым сезоном неточность этой метафоры становится все более очевидной. Как бы Дягилев наших дней Жерар Мортье или его духовный наследник Маркус Хинтерхойзер ни старались расширить вкусы зальцбургской публики, программа австрийского форума в массе своей ориентирована на мейнстрим – к этому, как ни крути, обязывает статус первого оперного фестиваля мира. Новое же искусство (особенно поначалу) куда более комфортно чувствует себя где-то на обочине, что доказывает опыт того же Мортье: после ухода из Зальцбурга он основал едва ли не самый передовой фестиваль современной Европы – Ruhrtriennale, открыв для художественного поиска и эксперимента заброшенные фабрики, газометры и каменноугольные шахты Рурской области.

Лабораторная работа