Статья опубликована в № 4591 от 20.06.2018 под заголовком: Школьные раскопки
«Жанна на костре» Онеггера стала центральным событием Дягилевского фестиваля в Перми
В спектакле сошлись мистериальный дар Теодора Курентзиса и режиссерский мускул Ромео Кастеллуччи
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Жанну блистательно играет Одри Бонне – утонченная актриса театра и кино. До нее эту роль исполняли такие звезды, как Ида Рубинштейн, Фанни Ардан, Марион Котийяр
Антон Завьялов
Первые 15 минут музыки нет, но есть очень хороший театр. На сцене – школьный класс, девочки дописывают контрольную, аккуратная училка ходит между парт и строго зыркает на списывающих. Тоталитаризм, угнетение. Но за окном ласково шумит город, ездят машины и лают собаки. Хочется туда, только бы дождаться звонка.
Зритель тоже чувствует себя школьником, не решившим контрольную. Потому что кресла в партере стоят так же, как парты на сцене, – только через оркестровую яму, где скучают Теодор Курентзис и его оркестр. Ярусы по бокам пусты, туда нельзя купить билет. Хуже того, они ограждены сеткой. Потом на эти места приведут хор.
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