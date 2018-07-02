Зачем мы посмотрели «Садовое кольцо» и второй сезон «Мира Дикого Запада»
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Американский кабельный гигант HBO закончил показ второго сезона фантастического сериала «Мир Дикого Запада» (Westworld), а российский «Первый канал» – 12-серийной мелодрамы «Садовое кольцо»
Аудитории западных и российских сериалов пересекаются нечасто: первые смотрят по большей части в интернете, вторые – по телевизору. Но «Садовое кольцо» в Facebook обсуждали, кажется, гораздо активнее, чем второй сезон «Мира Дикого Запада». Последний раз такое случилось во время премьеры «Оттепели» (2013) Валерия Тодоровского, которую кстати повторили на «Первом» – и как удачный продукт, и как рифму к «Садовому кольцу», где Тодоровский выступил продюсером. Но если «Оттепель» имела явный американский аналог – сериал «Безумцы» (Mad Men), то «Садовое кольцо», скорее, замкнуто на себе самом. И не менее герметично, чем «Мир Дикого Запада», действие которого разворачивается в тематическом парке с ковбоями и индейцами, которых изображают андроиды – хочется заметить, несколько более живые и полнокровные, чем московская буржуазия в «Садовом кольце».
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