Западный мир совсем одичал
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Больше крови – выше рейтинг. Правило, рожденное «Игрой престолов», оказалось применимо и к другому амбициозному проекту канала НВО: первый сезон сериала «Мир Дикого Запада» закончился большой бойней, второй начинается с того, что выжившие пробираются среди трупов людей и машин (в терминологии сериала «гостей» и «хозяев» – guests и hosts). С другой стороны, кровавая черта, проведенная между двумя сезонами, закономерна: условия игры изменились.
Во-первых, из нее выбыл Энтони Хопкинс, исполнявший роль доктора Роберта Форда, создателя тематического парка, в котором имитируется жизнь Дикого Запада XIX в. и гости могут всласть наиграться в ковбоев. Хопкинс был заявлен лишь в 10 сериях (столько длится каждый сезон), а значит, его героя уже не починят. Это было бы скучно – повторение хода. Ведь у нас уже есть доктор Бернард (Джеффри Райт), который когда-то был человеком, а потом умер, но не совсем – и, слава генетике с робототехникой, доживет до конца сериала, даже если умрет еще несколько раз.
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