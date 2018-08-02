Какой предстает Венеция на выставке «От Тьеполо до Каналетто и Гварди»

ГМИИ им. Пушкина показывает венецианских художников конца эпохи Просвещения и продолжает российско-итальянский музейный диалог, начатый год назад

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Люди на венецианских картинах эпохи Просвещения выглядят элементами декораций, а палаццо, каналы и мосты – одушевленными героями Максим Стулов / Ведомости

Вспоминая о золотом веке Венеции, оглядываются обычно не на время Гольдони и Казановы, а на куда более раннюю эпоху. Среди титульных героев называют мастеров Возрождения – Тициана, Тинторетто, Веронезе, Карпаччо, обоих Беллини. Первым трем и был посвящен прошлогодний выставочный проект Пушкинского музея, в котором он участвовал единичными произведениями, а итальянские музеи предоставили тогда основной корпус работ.

Теперь работ из Италии и России почти поровну, и видим мы живописцев XVIII столетия – свидетелей заката Светлейшей (титул La Serenissima, которым называли Венецианскую республику, отсылает напрямую к Византии).

Венеция перестала быть владычицей морскою, уступив сначала османам, а потом, окончательно, Наполеону. Республика, прекратившая свое существование в 1797 г., утратила земли и могущество, но одержала множество новых, уже на ниве искусств и литературы, побед.