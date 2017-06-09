Пушкинский музея открыл выставку «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе»

«Саломея» Тициана – главная героиня выставки в Пушкинском музее Максим Стулов / Ведомости

Пушкинский музей открыл выставку, в названии которой каждое слово для любителей искусства звучит призывно-притягательно: «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе». Старая венецианская живопись – абсолютная ценность в истории искусств, а имя Тициана давно стало синонимом великого живописца.

Работ Тициана на выставке четыре, а главная, ставшая ее эмблемой, – прекрасная «Саломея». Она написана молодым художником, но все достоинства его виртуозной кисти уже проявились: отрешенное девичье лицо героини прекрасно и нежно, румянец на щеке и рыжий локон указывают на пробудившуюся чувственность и, возможно, на то, что девушка недавно танцевала. Блюдо с кудрявой отрубленной головой Иоанна Крестителя Саломея прижимает к себе, сама, наверное, не понимая почему. Ярко-алый ее плащ придает картине драматизма, а служанка, смотрящая на госпожу с обожанием, наоборот, бытовизма, подчеркивая своим присутствием реальность евангельской истории. Как и всякий шедевр, «Саломея» Тициана не нуждается в пространных объяснениях, быстро очаровывает, и ею не скучно долго любоваться.

Впрочем, как и почти всеми 23 картинами этой выставки, собранной поштучно из 15 знаменитых музеев (кроме Пушкинского и Эрмитажа все итальянские) и трех венецианских церквей. Будем честны: здесь нет самых известных и важных, хрестоматийных творений главных венецианских живописцев. Все трое жили долго и писали много, имели мастерские и помощников, поэтому их наследие велико и неравнозначно. Но каждый холст если не великолепен, то хорош, производит впечатление, заслуживает внимания, не скучен в рассматривании и не вызывает сомнений в высочайшем мастерстве авторов. Так что совершенно не важно, что единого сюжета в экспозиции нет, а просто представлены сами художники и жанры, в которых они работали.

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Среди портретов сияет, конечно, тициановский «великий кардинал» и покровитель искусства Алессандро Фарнезе. Но и «Портрет дворянина в мехах» Веронезе, и «Портрет прокуратора Антонио Капелло» Тинторетто выдерживают его великолепное соседство и демонстрируют, какого высочайшего уровня – без унизительной лести – достигло в Венеции XVI в. мастерство живописного восхваления модели.

Центральное произведение среди евангельских сюжетов – все тот же Тициан с алтарным образом «Святой Иоанн Милостивый». Он и без пояснений поражает величественностью и благородством центральной фигуры – святого, одной рукой дающего нищему золотую монетку, другой держащего раскрытую Библию. Но каталожное описание картины рассказывает о ней очень много интересного, непонятного не вооруженному специальным знанием зрителю. Например, что было принято писать этого Иоанна среди толпы нищих и что его белая рубаха (рокетта) и крест на шее подчеркивают, что не поддержка бедных – главная его забота, а церковное служение.

Цена бесценного По словам посла Италии в Российской Федерации Чезаре Марии Рагальини, при деятельном содействии которого выставка состоялась, страховая стоимость выставки более 300 млн евро, из них на 60 млн евро застрахована «Саломея» Тициана.

К сожалению, на выставке нет, по новой музейной моде, текстов с подробностями из истории картин и их содержания, но нет и отдельной брошюры с короткими пояснениями – бесплатной или дешевой. Так что единственный тут помощник – каталог, выпущенный прямо к вернисажу и содержащий несколько статей о художниках с репродукциями их главных произведений, которых здесь не увидишь.

Но повторяю, что и без искусствоведческих пояснений и исторических изысканий смотреть экспозицию интересно, делая собственные выводы. И если «Тайная вечеря» Тинторетто из церкви Сан-Маркуола представляет художника как зрелого мастера, умеющего ставить и решать сложные композиционные и колористические задачи, то его же ранняя картина «Пирам и Фисба» демонстрирует азарт и способность идти на риск при решении таких задач.

Среди картин на мифологические сюжеты выделяется прежде всего «Венера и Адонис» из российского частного собрания, атрибутированная недавно научным сотрудником Пушкинского музея, доктором искусствоведения Викторией Марковой как произведение Тициана. Она также считает, что эта картина написана раньше знаменитого тициановского холста на тот же сюжет, хранящегося в Музее Прадо. Но это отдельная история.

До 20 августа